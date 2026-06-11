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L’aveu de Rafael Nadal : « Ça me fait mal de revoir ce point contre Novak Djokovic, car si je n’avais pas manqué ce coup facile, j’au­rais proba­ble­ment gagné le tournoi »

Par
Baptiste Mulatier
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Retraité depuis novembre 2024, Rafael Nadal a multi­plié les confi­dences ces derniers jours à l’oc­ca­sion de la sortie sur Netflix de la série‐documentaire consa­crée à sa carrière. 

Dans le podcast Doc Talk, dont les propos sont relayés par Punto de Break, le Majorquin est revenu sur l’une des défaites les plus doulou­reuses de sa carrière : la fameuse finale de l’Open d’Australie 2012, remportée par Novak Djokovic après 5h53 de match (5−7, 6–4, 6–2, 6–7, 7–5).

« C’est du passé, mais c’est un passé positif. J’ai eu une carrière bien meilleure que je n’au­rais jamais pu l’ima­giner. Les périodes de bles­sures ont été les pires. Ce passing shot de Djokovic en finale de l’Open d’Australie, par exemple, je l’ai revu et je me dis : ‘Ça me fait mal de le voir’. C’était un coup très facile et cela signi­fiait prati­que­ment remporter le tournoi (à 4–2, 30–15 sur son service dans le cinquième set, ndlr) Cette étape de ma vie est terminée, et elle est bien terminée. J’en garde de merveilleux souve­nirs, mais je ne pense plus en tant que joueur de tennis. Quand je regarde des vidéos ou des photos au musée de l’académie, je suis ému, mais c’est un chapitre clos. »

Le revers raté en ques­tion ci‐dessus. 

Publié le jeudi 11 juin 2026 à 19:04

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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