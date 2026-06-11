Retraité depuis novembre 2024, Rafael Nadal a multi­plié les confi­dences ces derniers jours à l’oc­ca­sion de la sortie sur Netflix de la série‐documentaire consa­crée à sa carrière.

Dans le podcast Doc Talk, dont les propos sont relayés par Punto de Break, le Majorquin est revenu sur l’une des défaites les plus doulou­reuses de sa carrière : la fameuse finale de l’Open d’Australie 2012, remportée par Novak Djokovic après 5h53 de match (5−7, 6–4, 6–2, 6–7, 7–5).

« C’est du passé, mais c’est un passé positif. J’ai eu une carrière bien meilleure que je n’au­rais jamais pu l’ima­giner. Les périodes de bles­sures ont été les pires. Ce passing shot de Djokovic en finale de l’Open d’Australie, par exemple, je l’ai revu et je me dis : ‘Ça me fait mal de le voir’. C’était un coup très facile et cela signi­fiait prati­que­ment remporter le tournoi (à 4–2, 30–15 sur son service dans le cinquième set, ndlr) Cette étape de ma vie est terminée, et elle est bien terminée. J’en garde de merveilleux souve­nirs, mais je ne pense plus en tant que joueur de tennis. Quand je regarde des vidéos ou des photos au musée de l’académie, je suis ému, mais c’est un chapitre clos. »

Le revers raté en ques­tion ci‐dessus.