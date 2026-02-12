AccueilInsoliteL'aveu de Rafael Nadal : "Ma femme en souffre"
L’aveu de Rafael Nadal : « Ma femme en souffre »

Présent il y a deux jours à Madrid pour la présen­ta­tion offi­cielle du nouveau circuit de golf soli­daire, Spin&Swing, promu par sa fonda­tion, Rafael Nadal en a profité pour répondre aux ques­tions de la presse.

Et après avoir répondu à Patrick Mouratoglou en expli­quant que son analyse était erronée, recadré un jour­na­liste à propos de Carlos Alcaraz et rendu hommage à sa manière à Novak Djokovic, l’homme aux 14 Roland‐Garros, grand passionné de golf, a fait un peu d’hu­mour à propos de cette deuxième passion qui lui prend beau­coup de temps depuis l’arrêt de sa carrière de tennisman. 

« Je regarde le golf toutes les semaines et ma femme en souffre (rires). J’ai vu Jon Rahm (cham­pion de golf espa­gnol) jouer cette semaine à Riyad, il a fait une fin de tour spec­ta­cu­laire et il a failli gagner. J’ai parfois été tenté de jouer, parce qu’à plusieurs reprises on a voulu me donner une invi­ta­tion. Mais jusqu’à présent, les circons­tances ne s’y sont pas prêtées. Dans le futur, on ne sait jamais, mais il faudrait que j’aie le senti­ment de pouvoir jouer sans me ridi­cu­liser et avec l’illusion de pouvoir au moins riva­liser, même si c’est unique­ment avec moi‐même. »

