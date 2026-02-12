Présent il y a deux jours à Madrid pour la présentation officielle du nouveau circuit de golf solidaire, Spin&Swing, promu par sa fondation, Rafael Nadal en a profité pour répondre aux questions de la presse.
Et après avoir répondu à Patrick Mouratoglou en expliquant que son analyse était erronée, recadré un journaliste à propos de Carlos Alcaraz et rendu hommage à sa manière à Novak Djokovic, l’homme aux 14 Roland‐Garros, grand passionné de golf, a fait un peu d’humour à propos de cette deuxième passion qui lui prend beaucoup de temps depuis l’arrêt de sa carrière de tennisman.
❤️« Jugué con Severiano Ballesteros y el recuerdo es 𝐢𝐧𝐨𝐥𝐯𝐢𝐝𝐚𝐛𝐥𝐞 »— Vamos Movistar Plus+ (@VamosMPlus) February 12, 2026
👀« Varias veces me han querido dar una invitación para participar en un torneo profesional. En el futuro nunca se sabe »@RafaelNadal y su pasión por el golf.#AquíGritamosGolf #LocosPorElGolf pic.twitter.com/rjRpena9jA
« Je regarde le golf toutes les semaines et ma femme en souffre (rires). J’ai vu Jon Rahm (champion de golf espagnol) jouer cette semaine à Riyad, il a fait une fin de tour spectaculaire et il a failli gagner. J’ai parfois été tenté de jouer, parce qu’à plusieurs reprises on a voulu me donner une invitation. Mais jusqu’à présent, les circonstances ne s’y sont pas prêtées. Dans le futur, on ne sait jamais, mais il faudrait que j’aie le sentiment de pouvoir jouer sans me ridiculiser et avec l’illusion de pouvoir au moins rivaliser, même si c’est uniquement avec moi‐même. »
Publié le jeudi 12 février 2026 à 19:05