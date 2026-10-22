À l’occasion de la sortie de Rafa Nadal, un beau livre retra­çant sa carrière en images auquel il a colla­boré, l’Espagnol s’est confié au maga­zine GQ.

Retraité depuis deux ans (novembre 2024), l’homme aux 14 Roland‐Garros est notam­ment revenu sur l’évolution de son style vesti­men­taire sur les courts. Avec le recul, il recon­naît volon­tiers quelques faux pas, en parti­cu­lier durant les premières années de sa carrière.

« On a fait des erreurs. Et je vais vous dire une chose : on a travaillé un an et demi à l’avance sur toutes les tenues. C’est quelque chose que j’ai beau­coup apprécié. Mais en même temps, au début de ma carrière, disons pendant les huit à dix premières années, on prenait nos déci­sions à partir de photos sur l’ordinateur. Et c’était parfois diffi­cile, parce que ce qu’on voyait sur l’ordinateur et ce qui arri­vait ensuite dans la réalité pouvaient être complè­te­ment diffé­rents. Quand les vête­ments arri­vaient et que je n’étais pas satis­fait, je me disais : ‘Bon, pour prendre des déci­sions, j’ai besoin de voir la matière et la couleur en vrai.’ Je suis donc plus fière des tenues que j’ai portées plus tard dans ma carrière. Mais, tu sais quoi ? Quand je revois ces panta­lons de pirate et ces maillots sans manches que je portais au début de ma carrière, je trouve ça horrible. C’est la vérité. Mais à cette époque, d’une certaine manière, j’ai forgé mon iden­tité. On me recon­nais­sait à ces tenues extra­va­gantes, avec mes cheveux longs, mon bandana. »