À l’occasion de la sortie de Rafa Nadal, un beau livre retraçant sa carrière en images auquel il a collaboré, l’Espagnol s’est confié au magazine GQ.
Retraité depuis deux ans (novembre 2024), l’homme aux 14 Roland‐Garros est notamment revenu sur l’évolution de son style vestimentaire sur les courts. Avec le recul, il reconnaît volontiers quelques faux pas, en particulier durant les premières années de sa carrière.
« On a fait des erreurs. Et je vais vous dire une chose : on a travaillé un an et demi à l’avance sur toutes les tenues. C’est quelque chose que j’ai beaucoup apprécié. Mais en même temps, au début de ma carrière, disons pendant les huit à dix premières années, on prenait nos décisions à partir de photos sur l’ordinateur. Et c’était parfois difficile, parce que ce qu’on voyait sur l’ordinateur et ce qui arrivait ensuite dans la réalité pouvaient être complètement différents. Quand les vêtements arrivaient et que je n’étais pas satisfait, je me disais : ‘Bon, pour prendre des décisions, j’ai besoin de voir la matière et la couleur en vrai.’ Je suis donc plus fière des tenues que j’ai portées plus tard dans ma carrière. Mais, tu sais quoi ? Quand je revois ces pantalons de pirate et ces maillots sans manches que je portais au début de ma carrière, je trouve ça horrible. C’est la vérité. Mais à cette époque, d’une certaine manière, j’ai forgé mon identité. On me reconnaissait à ces tenues extravagantes, avec mes cheveux longs, mon bandana. »
Publié le jeudi 22 octobre 2026 à 15:14