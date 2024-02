En diffi­culté depuis plusieurs mois et battu lors de ses six derniers matchs, Diego Schwartzman, aujourd’hui 117e mondial à 31 ans, avoue avoir perdu un peu de motivation.

« Hay días en los que no tengo ganas y en otros en los que digo : ‘De vuelta, a romperse el culo’.



(…) Más allá de lo que pase este año, sé que mucho no me queda. Con victo­rias lo puedo llegar a estirar un poco más. Es un proceso dolo­roso ».@dieschwartzman en BATennis pic.twitter.com/HZOW76CZEh — BATennis (@BATennisCom) February 29, 2024

« Il y a des jours où je n’ai pas envie de faire quoi que ce soit, mais il y a d’autres jours où je me dis ‘c’est aujourd’hui’, je vais sur le terrain et je me démène. Au‐delà de ce qui peut arriver cette année, que ce soit bon ou mauvais, je suis conscient qu’il ne me reste plus grand‐chose dans le réser­voir, mais les victoires me permettent de l’étirer un peu plus. La victoire génère toujours quelque chose de diffé­rent dans ton corps, avec la défaite tout coûte un peu plus cher, c’est un processus doulou­reux qui t’épuise. »