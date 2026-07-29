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L’aveu de Simone Vagnozzi, coach de Jannik Sinner : « Après la défaite contre Carlos Alcaraz en finale de l’US Open, nous nous sommes immé­dia­te­ment remis au travail pour modi­fier son geste au service et corriger plusieurs aspects techniques »

Par
Thomas S
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Co‐entraîneur de Jannik Sinner depuis 2022 aux côtés de Darren Cahill, Simone Vagnozzi s’est longue­ment confié chez nos confrères italiens du Corriere della Sera, deux semaines après le sacre de son joueur à Wimbledon. 

Et le tech­ni­cien italien a notam­ment tenu à insister sur l’im­por­tance fonda­men­tale de certaines défaites dans la progres­sion d’un joueur, comme cela a été le cas pour le numéro 1 mondial après sa défaite contre Carlos Alcaraz et finale du dernier US Open. Extrait. 

Quel rôle jouent les défaites dans la progres­sion d’un cham­pion ?
Elles ne se valent pas toutes. Certaines vous permettent de progresser. Après notre défaite contre Carlos Alcaraz à New York, nous nous sommes immé­dia­te­ment remis au travail pour modi­fier son geste au service et corriger plusieurs aspects tech­niques.
Un joueur intel­li­gent accepte beau­coup plus faci­le­ment de se remettre en ques­tion après une défaite, surtout lors­qu’il ambi­tionne de devenir, ou de rester, numéro un mondial.

Publié le mercredi 29 juillet 2026 à 15:15

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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