Co‐entraîneur de Jannik Sinner depuis 2022 aux côtés de Darren Cahill, Simone Vagnozzi s’est longuement confié chez nos confrères italiens du Corriere della Sera, deux semaines après le sacre de son joueur à Wimbledon.
Et le technicien italien a notamment tenu à insister sur l’importance fondamentale de certaines défaites dans la progression d’un joueur, comme cela a été le cas pour le numéro 1 mondial après sa défaite contre Carlos Alcaraz et finale du dernier US Open. Extrait.
Quel rôle jouent les défaites dans la progression d’un champion ?
Elles ne se valent pas toutes. Certaines vous permettent de progresser. Après notre défaite contre Carlos Alcaraz à New York, nous nous sommes immédiatement remis au travail pour modifier son geste au service et corriger plusieurs aspects techniques.
Un joueur intelligent accepte beaucoup plus facilement de se remettre en question après une défaite, surtout lorsqu’il ambitionne de devenir, ou de rester, numéro un mondial.
Publié le mercredi 29 juillet 2026 à 15:15