Co‐entraîneur de Jannik Sinner depuis 2022 aux côtés de Darren Cahill, Simone Vagnozzi s’est longue­ment confié chez nos confrères italiens du Corriere della Sera, deux semaines après le sacre de son joueur à Wimbledon.

Et le tech­ni­cien italien a notam­ment tenu à insister sur l’im­por­tance fonda­men­tale de certaines défaites dans la progres­sion d’un joueur, comme cela a été le cas pour le numéro 1 mondial après sa défaite contre Carlos Alcaraz et finale du dernier US Open. Extrait.

Quel rôle jouent les défaites dans la progres­sion d’un cham­pion ?

Elles ne se valent pas toutes. Certaines vous permettent de progresser. Après notre défaite contre Carlos Alcaraz à New York, nous nous sommes immé­dia­te­ment remis au travail pour modi­fier son geste au service et corriger plusieurs aspects tech­niques.

Un joueur intel­li­gent accepte beau­coup plus faci­le­ment de se remettre en ques­tion après une défaite, surtout lors­qu’il ambi­tionne de devenir, ou de rester, numéro un mondial.