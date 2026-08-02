Récemment inter­viewé par le Corriere della Sera, Simone Vagnozzi, co‐entraîneur de Jannik Sinner depuis 2022, a évoqué toute la diffi­culté de coacher depuis la box du joueur pendant un match. Extraits.

La box est‐il un véri­table supplice pour un entraî­neur ?

Une vraie torture. On ne peut pas parler sans réflé­chir. Chaque mot doit être immé­dia­te­ment compris par le joueur. Il faut le motiver sans le stresser, le corriger tout en le soute­nant. Le temps est très limité et il faut choisir parfai­te­ment le moment où intervenir.

Les joueurs ont souvent tendance à se retourner vers leur box lors­qu’ils sont en diffi­culté…

C’est tout à fait normal, c’est la tension du match. Nous leur rappe­lons toujours que, tout comme eux peuvent manquer un smash facile, nous pouvons nous aussi donner un mauvais conseil. Notre travail consiste surtout à influencer la tendance géné­rale du match, pas un point isolé. Si nous lui deman­dons de retourner un peu plus loin derrière la ligne, cela ne lui fera peut‐être gagner que 2 % de points supplé­men­taires. Mais au niveau où évolue Jannik, ces quelques pour­cents font toute la différence.