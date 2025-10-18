Bien qu’il affiche toujours un calme apparent sur le court, Jannik Sinner a reconnu, dans des propos rapportés par Ubitennis, qu’il lui arrivait lui aussi de perdre son sang‐froid.
« Je ne dis pas que je perds souvent mon calme, mais cela arrive parfois. C’est normal, non ? À 24 ans, quand les choses ne se passent pas comme je le voudrais, il est normal de s’emporter parfois. Mais j’essaie toujours d’être respectueux envers les gens, c’est le plus important », a déclaré l’Italien depuis Riyad, en Arabie Saoudite, où il va retrouver Carlos Alcaraz en finale du tournoi d’exhibition « 6 Kings Slam ». Le vainqueur repartira avec 6 millions de dollars.
Publié le samedi 18 octobre 2025 à 08:18