Bien qu’il affiche toujours un calme appa­rent sur le court, Jannik Sinner a reconnu, dans des propos rapportés par Ubitennis, qu’il lui arri­vait lui aussi de perdre son sang‐froid.

« Je ne dis pas que je perds souvent mon calme, mais cela arrive parfois. C’est normal, non ? À 24 ans, quand les choses ne se passent pas comme je le voudrais, il est normal de s’emporter parfois. Mais j’es­saie toujours d’être respec­tueux envers les gens, c’est le plus impor­tant », a déclaré l’Italien depuis Riyad, en Arabie Saoudite, où il va retrouver Carlos Alcaraz en finale du tournoi d’ex­hi­bi­tion « 6 Kings Slam ». Le vain­queur repar­tira avec 6 millions de dollars.