Lors de son inter­view accordée au journal Le Monde, dans laquelle il a comparé le service de Giovanni Mpetshi Perricard à un pénalty et proposé de réduire la taille des raquettes, l’oncle et entraî­neur histo­rique de Rafael Nadal (jusqu’en 2017) a clai­re­ment tiré la sonnette d’alarme.

« Quand je regarde un match aujourd’hui et qu’on me demande un conseil tactique, je ne sais pas quoi répondre à part ‘il faut frapper plus fort’», a avoué le direc­teur de la Rafa Nadal Academy, qui a égale­ment conseillé Felix Auger‐Aliassime entre 2021 et 2024.