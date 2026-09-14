Au bord de l’implosion pendant Roland‐Garros et notamment lors de la finale face à Flavio Cobolli, Alexander Zverev a cette fois beaucoup mieux maîtrisé son sujet contre Ben Shelton, en finale de l’US Open.
Une victoire acquise avec le sourire et beaucoup moins de stress et de soulagement qu’à Paris, comme l’a révélé l’Allemand pendant sa conférence de presse d’après match.
« Je vais pouvoir savourer ce titre bien plus qu’à Paris, car là‐bas, j’étais incroyablement stressé. Ces deux semaines ont été un véritable calvaire, et remporter ce Grand Chelem a été un immense soulagement. La différence, c’est qu’à Wimbledon, j’ai joué avec beaucoup plus de liberté, avec beaucoup plus de joie, et je pense que c’est la même chose ici. J’ai joué librement, avec beaucoup de bonheur. J’ai passé un excellent séjour, alors qu’à Paris, ce n’était pas amusant, c’était un stress constant. Quand on gagne un Grand Chelem, on se libère d’un poids, c’est un soulagement immense. Cela m’a sans aucun doute beaucoup aidé ici. »
Publié le lundi 14 septembre 2026 à 18:58