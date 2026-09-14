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L’aveu de Zverev après sa victoire à l’US Open : « Je vais pouvoir savourer ce titre bien plus qu’à Roland‐Garros »

Par
Thomas S
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Au bord de l’im­plo­sion pendant Roland‐Garros et notam­ment lors de la finale face à Flavio Cobolli, Alexander Zverev a cette fois beau­coup mieux maîtrisé son sujet contre Ben Shelton, en finale de l’US Open.

Une victoire acquise avec le sourire et beau­coup moins de stress et de soula­ge­ment qu’à Paris, comme l’a révélé l’Allemand pendant sa confé­rence de presse d’après match. 

« Je vais pouvoir savourer ce titre bien plus qu’à Paris, car là‐bas, j’étais incroya­ble­ment stressé. Ces deux semaines ont été un véri­table calvaire, et remporter ce Grand Chelem a été un immense soula­ge­ment. La diffé­rence, c’est qu’à Wimbledon, j’ai joué avec beau­coup plus de liberté, avec beau­coup plus de joie, et je pense que c’est la même chose ici. J’ai joué libre­ment, avec beau­coup de bonheur. J’ai passé un excellent séjour, alors qu’à Paris, ce n’était pas amusant, c’était un stress constant. Quand on gagne un Grand Chelem, on se libère d’un poids, c’est un soula­ge­ment immense. Cela m’a sans aucun doute beau­coup aidé ici. »

Publié le lundi 14 septembre 2026 à 18:58

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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