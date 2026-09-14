Au bord de l’im­plo­sion pendant Roland‐Garros et notam­ment lors de la finale face à Flavio Cobolli, Alexander Zverev a cette fois beau­coup mieux maîtrisé son sujet contre Ben Shelton, en finale de l’US Open.

Une victoire acquise avec le sourire et beau­coup moins de stress et de soula­ge­ment qu’à Paris, comme l’a révélé l’Allemand pendant sa confé­rence de presse d’après match.

« Je vais pouvoir savourer ce titre bien plus qu’à Paris, car là‐bas, j’étais incroya­ble­ment stressé. Ces deux semaines ont été un véri­table calvaire, et remporter ce Grand Chelem a été un immense soula­ge­ment. La diffé­rence, c’est qu’à Wimbledon, j’ai joué avec beau­coup plus de liberté, avec beau­coup plus de joie, et je pense que c’est la même chose ici. J’ai joué libre­ment, avec beau­coup de bonheur. J’ai passé un excellent séjour, alors qu’à Paris, ce n’était pas amusant, c’était un stress constant. Quand on gagne un Grand Chelem, on se libère d’un poids, c’est un soula­ge­ment immense. Cela m’a sans aucun doute beau­coup aidé ici. »