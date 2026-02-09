Après avoir effectué son grand retour à la compétition la semaine dernière à l’occasion du tournoi de Montpellier (battu par le futur vainqueur, Auger‐Aliassime, en quarts de finale) suite à une longue blessure au niveau du dos, Arthur Fils, qui affrontera la tête de série numéro 1, Alex De Minaur, au premier tour de l’ATP 500 de Rotterdam, s’est exprimé sur cette période difficile avant son entrée en lice.
Et le Français a reconnu qu’il avait même fini par arrêter de regarder les matchs afin de ne pas se faire trop de mal d’un point de vue psychologique.
« Pour être honnête, c’était très difficile mentalement. C’était plus le fait d’être sur la touche que la douleur elle‐même. À un moment donné, j’ai complètement arrêté de regarder le tennis parce que je voulais juste être là. Quand on ne peut pas être là et qu’on regarde les matchs, c’est encore plus douloureux. On a l’impression de passer à côté de quelque chose chaque semaine. J’ai trouvé cela très difficile, et parfois un peu solitaire. »
Publié le lundi 9 février 2026 à 19:09