Après avoir effectué son grand retour à la compé­ti­tion la semaine dernière à l’oc­ca­sion du tournoi de Montpellier (battu par le futur vain­queur, Auger‐Aliassime, en quarts de finale) suite à une longue bles­sure au niveau du dos, Arthur Fils, qui affron­tera la tête de série numéro 1, Alex De Minaur, au premier tour de l’ATP 500 de Rotterdam, s’est exprimé sur cette période diffi­cile avant son entrée en lice.

Et le Français a reconnu qu’il avait même fini par arrêter de regarder les matchs afin de ne pas se faire trop de mal d’un point de vue psychologique.

« Pour être honnête, c’était très diffi­cile menta­le­ment. C’était plus le fait d’être sur la touche que la douleur elle‐même. À un moment donné, j’ai complè­te­ment arrêté de regarder le tennis parce que je voulais juste être là. Quand on ne peut pas être là et qu’on regarde les matchs, c’est encore plus doulou­reux. On a l’im­pres­sion de passer à côté de quelque chose chaque semaine. J’ai trouvé cela très diffi­cile, et parfois un peu solitaire. »