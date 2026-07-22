De passage pendant plusieurs jours à New‐York pour l’avant‐première de son docu­men­taire qui sortira le 20 août prochain sur Amazon Prime Video, Novak Djokovic en a profité pour donner quelques confé­rences en public dont une lors du Fanatics Fest, où il a notam­ment rencontré Lebron James.

Interrogé sur sa nouvelle riva­lité avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, après avoir lutté pendant deux décen­nies contre Roger Federer et Rafael Nadal, l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem a fait comme un aveu d’im­puis­sance, en expli­quqnt fina­le­ment qu’il était compliqué d’af­fronter des joueurs lui ressem­blant avec presque 20 ans de moins.

« J’aimerais leur botter les fesses tous les jours ! Mais honnê­te­ment, quand je les vois jouer, ils ont des styles diffé­rents de ceux de Federer et Nadal. Avec eux, on était trois, tous diffé­rents. Et main­te­nant, avec Alcaraz et Sinner qui dominent le tennis, ces deux jeunes me rappellent énor­mé­ment moi‐même. C’est comme si je jouais contre moi‐même il y a 10 ou 15 ans, et ça me fait mal de le ressentir sur le court… Je sais comment percer le mystère, mais suis‐je capable de le faire ? Je pense donc qu’il s’agit toujours de trouver de nouvelles façons de se motiver, de s’inspirer pour s’améliorer, et je pense que les riva­lités sont impor­tantes. Il faut toujours trouver quelqu’un qui te pousse à te dépasser. »