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L’aveu d’im­puis­sance de Djokovic face à Alcaraz et Sinner : « J’aimerais leur botter les fesses tous les jours. Mais contrai­re­ment à Federer et Nadal, qui avaient des styles diffé­rents, ces deux jeunes me rappellent énor­mé­ment moi‐même »

Par
Thomas S
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De passage pendant plusieurs jours à New‐York pour l’avant‐première de son docu­men­taire qui sortira le 20 août prochain sur Amazon Prime Video, Novak Djokovic en a profité pour donner quelques confé­rences en public dont une lors du Fanatics Fest, où il a notam­ment rencontré Lebron James.

Interrogé sur sa nouvelle riva­lité avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, après avoir lutté pendant deux décen­nies contre Roger Federer et Rafael Nadal, l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem a fait comme un aveu d’im­puis­sance, en expli­quqnt fina­le­ment qu’il était compliqué d’af­fronter des joueurs lui ressem­blant avec presque 20 ans de moins. 

« J’aimerais leur botter les fesses tous les jours ! Mais honnê­te­ment, quand je les vois jouer, ils ont des styles diffé­rents de ceux de Federer et Nadal. Avec eux, on était trois, tous diffé­rents. Et main­te­nant, avec Alcaraz et Sinner qui dominent le tennis, ces deux jeunes me rappellent énor­mé­ment moi‐même. C’est comme si je jouais contre moi‐même il y a 10 ou 15 ans, et ça me fait mal de le ressentir sur le court… Je sais comment percer le mystère, mais suis‐je capable de le faire ? Je pense donc qu’il s’agit toujours de trouver de nouvelles façons de se motiver, de s’inspirer pour s’améliorer, et je pense que les riva­lités sont impor­tantes. Il faut toujours trouver quelqu’un qui te pousse à te dépasser. »

Publié le mercredi 22 juillet 2026 à 14:44

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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