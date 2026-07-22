De passage pendant plusieurs jours à New‐York pour l’avant‐première de son documentaire qui sortira le 20 août prochain sur Amazon Prime Video, Novak Djokovic en a profité pour donner quelques conférences en public dont une lors du Fanatics Fest, où il a notamment rencontré Lebron James.
Interrogé sur sa nouvelle rivalité avec Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, après avoir lutté pendant deux décennies contre Roger Federer et Rafael Nadal, l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem a fait comme un aveu d’impuissance, en expliquqnt finalement qu’il était compliqué d’affronter des joueurs lui ressemblant avec presque 20 ans de moins.
« J’aimerais leur botter les fesses tous les jours ! Mais honnêtement, quand je les vois jouer, ils ont des styles différents de ceux de Federer et Nadal. Avec eux, on était trois, tous différents. Et maintenant, avec Alcaraz et Sinner qui dominent le tennis, ces deux jeunes me rappellent énormément moi‐même. C’est comme si je jouais contre moi‐même il y a 10 ou 15 ans, et ça me fait mal de le ressentir sur le court… Je sais comment percer le mystère, mais suis‐je capable de le faire ? Je pense donc qu’il s’agit toujours de trouver de nouvelles façons de se motiver, de s’inspirer pour s’améliorer, et je pense que les rivalités sont importantes. Il faut toujours trouver quelqu’un qui te pousse à te dépasser. »
Publié le mercredi 22 juillet 2026 à 14:44