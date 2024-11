Lors d’une inter­view accordée au Midi Libre, le numéro 1 fran­çais Ugo Humbert, 14e mondial, a avoué que son objectif en 2024 n’avait pas été atteint.

« Cette année, mon objectif était d’aller au Masters, de finir dans les huit meilleurs. J’ai super bien commencé l’année avec des titres à Dubaï et Marseille. Pour la première fois, j’étais dans les clous donc je me suis mis une pres­sion incroyable. J’étais pris dans le clas­se­ment, les points, ce qui est ultra négatif parce que je ne me prépa­rais pas comme il le fallait, j’arrivais nerveux sur le court. »