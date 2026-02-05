Récemment de passage sur la chaîne Youtube First&Red, Alexander Bublik est notamment revenu sur son excellent début de saison marqué par un titre à Hong‐Kong et un huitième de finale à l’Open d’Australie.
S’il a pris une vraie fessée face au local, Alex De Minaur (6−4, 6–1, 6–1), le nouveau 10e joueur mondial sait qu’il lui reste encore beaucoup de travail pour s’approcher des tous meilleurs joueurs du monde. Il a d’ailleurs humblement reconnu qu’il ne se voyait pas du tout remporter un tournoi du Grand Chelem. Une vraie marque de maturité pour un joueur qui en manquait cruellement il y a encore peu de temps.
« Quand on est sur le point d’atteindre les quarts de finale, on se rend compte qu’on a une chance d’aller en demi‐finales. Je ne dis pas que je vais gagner, parce que pour l’instant, je ne suis pas prêt à remporter un tournoi du Grand Chelem, même physiquement. Je sais par expérience que je n’ai pas la force physique nécessaire pour tenir trois matchs de cinq heures : les quarts de finale, les demi‐finales et la finale. J’en suis convaincu. Mon objectif est d’enchaîner au moins deux victoires en cinq sets contre des joueurs du top 5. Si j’y parviens d’abord au Masters, on pourra envisager la suite. Mais j’aurai 29 ans, donc je ne sais pas combien de temps il me reste à jouer. Mes objectifs sont donc simples : progresser de la bonne manière. »
Publié le jeudi 5 février 2026 à 14:44