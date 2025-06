Récemment Novak a donné une grande inter­view où il a tout simple­ment raconté sa vie, son ascen­sion mais aussi sa jeunesse qui a été plutôt diffi­cile. Il a notam­ment évoqué un moment qui selon lui est le point de départ de sa « carrière ».

« Le moment crucial, celui qui a façonné ma vie et celle de ma famille : à 12 ans et demi, pendant le bombar­de­ment, lors­qu’ils ont mis 10 marks sur la table. C’est là que j’ai compris que je devais grandir, à ce moment‐là, prendre mes respon­sa­bi­lités et ne rien accom­plir d’autre que réussir. »