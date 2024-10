‘Dominic Thiem a accordé une longue inter­view à nos confrères de Tennis Majors, il est revenu sur ton titre à l’US Open en 2020 et sur la période un peu diffi­cile qui a suivi.

« Honnêtement, je pense qu’à l’époque, je prenais cela trop au sérieux pour ma carrière et pour ma vie. Je pensais même que cela me rendrait heureux pour toujours et que cela chan­ge­rait ma vie pour toujours. Mais bien sûr, ce n’est pas comme ça. C’est une illu­sion. En fait, rien n’a changé. Et honnê­te­ment, dans 20 ans, si nous sommes toujours là, personne ne s’in­té­res­sera vrai­ment à savoir si je suis un cham­pion du Grand Chelem ou non. À l’époque, je ne pensais pas comme ça. Je me disais vrai­ment : « OK, si je ne gagne pas de Grand Chelem dans ma carrière, ma carrière n’est pas géniale et j’aurai toujours des doutes ». Ce n’était pas une situa­tion facile. Bien sûr, c’est très agréable d’avoir le titre, d’avoir le trophée à la maison, mais au final, ce n’est qu’un trophée et cela ne devrait pas faire une grande diffé­rence dans la vie. C’est comme ça que je le vois main­te­nant. J’ai soudain réalisé que cela ne me rendrait pas néces­sai­re­ment heureux pour toujours. Après trois ou quatre mois, les choses sont reve­nues à la normale et ce n’était pas comme je l’es­pé­rais. C’était une situa­tion très inté­res­sante, une expé­rience diffi­cile aussi. Mais je suis très heureux d’avoir pu y arriver »