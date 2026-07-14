Accueil ATP

L’aveu un peu honteux de Jannik Sinner après son sacre à Wimbledon : « C’est la quatrième fois que je rate le permis moto, je ferais peut‐être mieux de jouer au tennis »

Par
Thomas S
-
1069

Si l’on sait tous qu’il est un grand passionné de ski, lui qui a été cham­pion d’Italie dans la caté­gorie juniors, Jannik Sinner est égale­ment un féru de vitesse. 

Toujours le premier pour commenter la Formule 1 et les résul­tats probants de son jeune compa­triote, Kimi Antonelli, l’Italien, qui possède déjà le permis voiture, a mani­fes­te­ment entre­pris depuis quelques temps de passer son permis moto. 

Sauf que cela ne se passe pas comme prévu, comme l’ont rapporté nos confrères du Corriere della Sera dans leur dernier article consacré au sacre du numéro 1 mondial à Wimbledon. 

Nous vous avons donc sélec­tionné un petit extrait. 

« Jannik est déjà sur scène, amusé et amusant. « Ne me pose pas de ques­tions diffi­ciles : j’ai un peu bu », prévient‐il au présen­ta­teur de la soirée. On le taquine sur la fuite de sa mère Siglinde après le set perdu au tie‐break contre Zverev ; il prend alors ce regard qu’il avait quand, enfant, à la fin d’une longue journée de ski, il trou­vait un wiener schnitzel sur la table : « Je ne suis pas encore père — sourit‐il —, je ne sais pas ce que ça fait de voir son fils sur le court central de Wimbledon… ». Il est d’humeur à se confier : il raconte qu’avant de partir pour Londres, il a échoué à son examen du permis moto. « C’est la quatrième fois, je ferais peut‐être mieux de jouer au tennis… ». »

Publié le mardi 14 juillet 2026 à 18:45

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥