Si l’on sait tous qu’il est un grand passionné de ski, lui qui a été cham­pion d’Italie dans la caté­gorie juniors, Jannik Sinner est égale­ment un féru de vitesse.

Toujours le premier pour commenter la Formule 1 et les résul­tats probants de son jeune compa­triote, Kimi Antonelli, l’Italien, qui possède déjà le permis voiture, a mani­fes­te­ment entre­pris depuis quelques temps de passer son permis moto.

Sauf que cela ne se passe pas comme prévu, comme l’ont rapporté nos confrères du Corriere della Sera dans leur dernier article consacré au sacre du numéro 1 mondial à Wimbledon.

Nous vous avons donc sélec­tionné un petit extrait.

Alla serata di gala di Wimbledon, Jannik Sinner ha rive­lato cosa lo stia mettendo in diffi­coltà ulti­ma­mente… 🏍😁



« Prima di partire per Londra sono stato bocciato all’esame per il paten­tino della moto. È la quarta volta, forse è meglio se gioco a tennis »



(via @Corriere) pic.twitter.com/yXxm5CGg26 — Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) July 14, 2026

« Jannik est déjà sur scène, amusé et amusant. « Ne me pose pas de ques­tions diffi­ciles : j’ai un peu bu », prévient‐il au présen­ta­teur de la soirée. On le taquine sur la fuite de sa mère Siglinde après le set perdu au tie‐break contre Zverev ; il prend alors ce regard qu’il avait quand, enfant, à la fin d’une longue journée de ski, il trou­vait un wiener schnitzel sur la table : « Je ne suis pas encore père — sourit‐il —, je ne sais pas ce que ça fait de voir son fils sur le court central de Wimbledon… ». Il est d’humeur à se confier : il raconte qu’avant de partir pour Londres, il a échoué à son examen du permis moto. « C’est la quatrième fois, je ferais peut‐être mieux de jouer au tennis… ». »