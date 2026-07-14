Si l’on sait tous qu’il est un grand passionné de ski, lui qui a été champion d’Italie dans la catégorie juniors, Jannik Sinner est également un féru de vitesse.
Toujours le premier pour commenter la Formule 1 et les résultats probants de son jeune compatriote, Kimi Antonelli, l’Italien, qui possède déjà le permis voiture, a manifestement entrepris depuis quelques temps de passer son permis moto.
Sauf que cela ne se passe pas comme prévu, comme l’ont rapporté nos confrères du Corriere della Sera dans leur dernier article consacré au sacre du numéro 1 mondial à Wimbledon.
Nous vous avons donc sélectionné un petit extrait.
Alla serata di gala di Wimbledon, Jannik Sinner ha rivelato cosa lo stia mettendo in difficoltà ultimamente… 🏍😁— Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) July 14, 2026
« Prima di partire per Londra sono stato bocciato all’esame per il patentino della moto. È la quarta volta, forse è meglio se gioco a tennis »
(via @Corriere) pic.twitter.com/yXxm5CGg26
« Jannik est déjà sur scène, amusé et amusant. « Ne me pose pas de questions difficiles : j’ai un peu bu », prévient‐il au présentateur de la soirée. On le taquine sur la fuite de sa mère Siglinde après le set perdu au tie‐break contre Zverev ; il prend alors ce regard qu’il avait quand, enfant, à la fin d’une longue journée de ski, il trouvait un wiener schnitzel sur la table : « Je ne suis pas encore père — sourit‐il —, je ne sais pas ce que ça fait de voir son fils sur le court central de Wimbledon… ». Il est d’humeur à se confier : il raconte qu’avant de partir pour Londres, il a échoué à son examen du permis moto. « C’est la quatrième fois, je ferais peut‐être mieux de jouer au tennis… ». »
Publié le mardi 14 juillet 2026 à 18:45