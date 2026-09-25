« Je pense que je vais faire mon retour sur le circuit, mais je ne peux pas encore dire avec qui », a annoncé récem­ment Juan Carlos Ferrero. Il n’en fallait pas plus pour que les médias s’emballent et spéculent sur l’iden­tité du nouveau protégé de l’an­cien numéro un mondial.

Les noms de Félix Auger Aliassime, Rafael Jodar, mais surtout Jannik Sinner, ont beau­coup circulé. Beaucoup de person­na­lités de la petite balle jaune se sont expri­mées sur le sujet, comme Steve Johnson et John Isner.

Dinara Safina a aussi pris la parole sur l’avenir de l’Espagnol. Dans son podcast, l’an­cienne numéro un mondiale prend à contre‐pied tous les spécia­listes. La Russe estime que le cham­pion de Roland‐Garros 2003 pour­rait revenir dans le staff de son ancien poulain, Carlos Alcaraz.

« Pour une raison que j’ignore, mon intui­tion me dit qu’il reviendra avec Alcaraz. Je ne sais pas, je peux me tromper. On a parlé de Sinner et de quelques autres, mais je ne pense pas. Jodar, je n’y crois pas non plus. Mais j’insiste, je peux me tromper. J’aimerais aussi qu’Alcaraz revienne. C’est un bon joueur, peut‐être qu’il s’est dit : “Je ne peux pas m’en passer” », a commenté la triple fina­liste en Majeur, dans des propos rapportés par Punto de Break.

Une éven­tua­lité diffi­cile à imaginer, mais pas tant dénuée de sens. En mars dernier, Ferrero ne fermait pas la porte à une nouvelle colla­bo­ra­tion avec le septuple cham­pion en Grand Chelem.