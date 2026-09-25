« Je pense que je vais faire mon retour sur le circuit, mais je ne peux pas encore dire avec qui », a annoncé récemment Juan Carlos Ferrero. Il n’en fallait pas plus pour que les médias s’emballent et spéculent sur l’identité du nouveau protégé de l’ancien numéro un mondial.
Les noms de Félix Auger Aliassime, Rafael Jodar, mais surtout Jannik Sinner, ont beaucoup circulé. Beaucoup de personnalités de la petite balle jaune se sont exprimées sur le sujet, comme Steve Johnson et John Isner.
Dinara Safina a aussi pris la parole sur l’avenir de l’Espagnol. Dans son podcast, l’ancienne numéro un mondiale prend à contre‐pied tous les spécialistes. La Russe estime que le champion de Roland‐Garros 2003 pourrait revenir dans le staff de son ancien poulain, Carlos Alcaraz.
« Pour une raison que j’ignore, mon intuition me dit qu’il reviendra avec Alcaraz. Je ne sais pas, je peux me tromper. On a parlé de Sinner et de quelques autres, mais je ne pense pas. Jodar, je n’y crois pas non plus. Mais j’insiste, je peux me tromper. J’aimerais aussi qu’Alcaraz revienne. C’est un bon joueur, peut‐être qu’il s’est dit : “Je ne peux pas m’en passer” », a commenté la triple finaliste en Majeur, dans des propos rapportés par Punto de Break.
Une éventualité difficile à imaginer, mais pas tant dénuée de sens. En mars dernier, Ferrero ne fermait pas la porte à une nouvelle collaboration avec le septuple champion en Grand Chelem.
Publié le vendredi 25 septembre 2026 à 09:27