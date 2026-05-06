Alors que Novak Djokovic effectue cette semaine, à l’occasion du Masters 1000 de Rome, son grand retour à la compétition, deux mois après son dernier match disputé à Indian Wells, les questions demeurent concernant son état de forme alors qu’il joue de moins en moins et qu’il aura 39 ans le 22 mai prochain.
Interrogé sur le cas du Serbe à moins de trois semaines du début de Roland‐Garros, Arnaud Clément, consultant pour Eurosport, ne semble pas plus inquiet que cela, au contraire.
« Ce qui est assez paradoxal, c’est qu’on se dit que Novak Djokovic, à l’âge qu’il a aujourd’hui, c’est peut‐être lui, sur un match en cinq sets, qui va être le plus apte à défier Jannik Sinner. C’est quand même quelque chose qui n’est pas tout à fait normal et logique. Il peut tenir physiquement plus longtemps que Sinner sur terre battue à l’âge qu’il a. Il va falloir voir sur quelle partie de tableau il va être, le parcours qu’il va avoir, les joueurs qu’il va avoir à battre. La route est plus longue pour Djokovic que pour Sinner de ce côté‐là ».
Publié le mercredi 6 mai 2026 à 12:37