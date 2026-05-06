Alors que Novak Djokovic effectue cette semaine, à l’oc­ca­sion du Masters 1000 de Rome, son grand retour à la compé­ti­tion, deux mois après son dernier match disputé à Indian Wells, les ques­tions demeurent concer­nant son état de forme alors qu’il joue de moins en moins et qu’il aura 39 ans le 22 mai prochain.

Interrogé sur le cas du Serbe à moins de trois semaines du début de Roland‐Garros, Arnaud Clément, consul­tant pour Eurosport, ne semble pas plus inquiet que cela, au contraire.

« Ce qui est assez para­doxal, c’est qu’on se dit que Novak Djokovic, à l’âge qu’il a aujourd’hui, c’est peut‐être lui, sur un match en cinq sets, qui va être le plus apte à défier Jannik Sinner. C’est quand même quelque chose qui n’est pas tout à fait normal et logique. Il peut tenir physi­que­ment plus long­temps que Sinner sur terre battue à l’âge qu’il a. Il va falloir voir sur quelle partie de tableau il va être, le parcours qu’il va avoir, les joueurs qu’il va avoir à battre. La route est plus longue pour Djokovic que pour Sinner de ce côté‐là ».