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L’avis tranché de Fabio Fognini : « Zverev est désor­mais plus solide, Shelton joue bien et c’est lui aussi un phéno­mène, mais je ne vois aucun joueur capable de donner du fil à retordre à Sinner et Alcaraz »

Par
Jean Muller
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Volcanique sur les courts, Fabio Fognini n’a jamais eu peur de cacher ses pensées et ne fait pas dans la langue de bois. Un trait de person­na­lité conservé même après son retrait du circuit. 

Interrogé sur la compé­ti­ti­vité actuelle sur la planète tennis, le cham­pion de Monte‐Carlo 2019 estime qu’aucun joueur peut riva­liser avec le duo Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. 

« Je ne vois aucun joueur capable de donner du fil à retordre à Sinner et Alcaraz. Zverev est désor­mais plus solide, Shelton joue bien et c’est lui aussi un phéno­mène ; il a réalisé une superbe saison et dispu­tera les Finales à Turin, mais ces deux‐là, à mon avis, jouent un tout autre tennis », a commenté l’an­cien neuvième joueur mondial, dans des propos rapportés par Tennis World Italia.

Publié le vendredi 18 septembre 2026 à 10:22

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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