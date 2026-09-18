Volcanique sur les courts, Fabio Fognini n’a jamais eu peur de cacher ses pensées et ne fait pas dans la langue de bois. Un trait de person­na­lité conservé même après son retrait du circuit.

Interrogé sur la compé­ti­ti­vité actuelle sur la planète tennis, le cham­pion de Monte‐Carlo 2019 estime qu’aucun joueur peut riva­liser avec le duo Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

« Je ne vois aucun joueur capable de donner du fil à retordre à Sinner et Alcaraz. Zverev est désor­mais plus solide, Shelton joue bien et c’est lui aussi un phéno­mène ; il a réalisé une superbe saison et dispu­tera les Finales à Turin, mais ces deux‐là, à mon avis, jouent un tout autre tennis », a commenté l’an­cien neuvième joueur mondial, dans des propos rapportés par Tennis World Italia.