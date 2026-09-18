Volcanique sur les courts, Fabio Fognini n’a jamais eu peur de cacher ses pensées et ne fait pas dans la langue de bois. Un trait de personnalité conservé même après son retrait du circuit.
Interrogé sur la compétitivité actuelle sur la planète tennis, le champion de Monte‐Carlo 2019 estime qu’aucun joueur peut rivaliser avec le duo Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
« Je ne vois aucun joueur capable de donner du fil à retordre à Sinner et Alcaraz. Zverev est désormais plus solide, Shelton joue bien et c’est lui aussi un phénomène ; il a réalisé une superbe saison et disputera les Finales à Turin, mais ces deux‐là, à mon avis, jouent un tout autre tennis », a commenté l’ancien neuvième joueur mondial, dans des propos rapportés par Tennis World Italia.
Publié le vendredi 18 septembre 2026 à 10:22