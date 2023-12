Après s’être penché sur la compa­raison, selon lui erronée, que certains font entre le Novak Djokovic actuel et le Roger Federer de la période 2017–2019, Patrick Mouratoglou a estimé que la version 2023 du Serbe était meilleure que celle de 2015, une saison au cours de laquelle il avait aussi remporté trois titres du Grand Chelem et atteint la finale de Roland‐Garros.

« Il est inté­res­sant de se demander si le Novak de 2023 est un meilleur joueur que le Novak de 2015. Je pense que le Novak d’au­jourd’hui est meilleur. Son jeu a évolué, sa confiance a évolué, il a joué telle­ment plus de matches. Il a telle­ment plus de hauteur quand on regarde son jeu, quand on regarde son adver­saire. Il n’a pas chuté physi­que­ment. S’il avait chuté physi­que­ment, alors le Novak de 2015 aurait proba­ble­ment été un meilleur joueur que le Novak de 2023. Mais je pense que son niveau de forme physique est le même. Il est aussi rapide, il est aussi flexible, il est aussi équi­libré lors­qu’il frappe ses tirs, il est aussi résis­tant. Donc, c’est un meilleur joueur aujourd’hui, oui », a analysé l’en­traî­neur fran­çais dernier épisode d’Eye of the Coach sur Tennis Majors.