Numéro un mondial pendant 310 semaines, 20 titres en Grand Chelem et six Masters, Roger Federer est incon­tes­ta­ble­ment un des plus grands noms, si ce n’est le plus grand de son sport. Pour célé­brer son immense carrière, le maestro suisse a été intro­nisé le 29 août dernier au Hall of Fame du tennis, à Newport.

Pour l’oc­ca­sion, une constel­la­tion de gloires de la petite balle jaune était présente. Stefan Hedberg, John McEnroe, Lleyton Hewitt, Andy Roddick ou encore Mats Wilander, le Bâlois était bien entouré.

Nos confrères d’Ubitennis en ont profité pour inter­roger Wilander. Inévitablement amené sur le terrain du plus grand de l’his­toire, le septuple cham­pion en Majeur a concédé que l’Helvète était sans aucun doute le joueur le plus domi­nant sur un court, mais c’est bien Novak Djokovic qui a la préfé­rence du Suédois.

« Il était domi­nant. Il faut garder à l’esprit que lorsqu’il affron­tait Nadal et Djokovic, ceux‐ci appar­te­naient à une autre géné­ra­tion. Quand Roger a joué contre les joueurs de sa géné­ra­tion, il a très proba­ble­ment été le joueur le plus domi­nant que nous ayons connu, car il rempor­tait tout, sauf Roland‐Garros. J’aimerais dire qu’il a été le plus grand joueur que nous ayons connu, mais pour moi, cette gran­deur ne signifie pas néces­sai­re­ment être le meilleur. Le meilleur, c’était Novak Djokovic. Je pense que lorsqu’on parle des plus grands, Roger Federer doit être cité parmi eux. »