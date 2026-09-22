Numéro un mondial pendant 310 semaines, 20 titres en Grand Chelem et six Masters, Roger Federer est incontestablement un des plus grands noms, si ce n’est le plus grand de son sport. Pour célébrer son immense carrière, le maestro suisse a été intronisé le 29 août dernier au Hall of Fame du tennis, à Newport.
Pour l’occasion, une constellation de gloires de la petite balle jaune était présente. Stefan Hedberg, John McEnroe, Lleyton Hewitt, Andy Roddick ou encore Mats Wilander, le Bâlois était bien entouré.
Nos confrères d’Ubitennis en ont profité pour interroger Wilander. Inévitablement amené sur le terrain du plus grand de l’histoire, le septuple champion en Majeur a concédé que l’Helvète était sans aucun doute le joueur le plus dominant sur un court, mais c’est bien Novak Djokovic qui a la préférence du Suédois.
« Il était dominant. Il faut garder à l’esprit que lorsqu’il affrontait Nadal et Djokovic, ceux‐ci appartenaient à une autre génération. Quand Roger a joué contre les joueurs de sa génération, il a très probablement été le joueur le plus dominant que nous ayons connu, car il remportait tout, sauf Roland‐Garros. J’aimerais dire qu’il a été le plus grand joueur que nous ayons connu, mais pour moi, cette grandeur ne signifie pas nécessairement être le meilleur. Le meilleur, c’était Novak Djokovic. Je pense que lorsqu’on parle des plus grands, Roger Federer doit être cité parmi eux. »
Publié le mardi 22 septembre 2026 à 08:51