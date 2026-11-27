Habitué des avis tran­chés, notre confrère Benoît Maylin n’a pas trahi sa répu­ta­tion au moment de faire le bilan de la saison 2026 d’Alexander Zverev, devenu numéro 1 mondial pour la première fois de sa carrière après avoir décroché ses deux premiers titres en Grand Chelem à Roland‐Garros et l’US Open.

Selon lui, la saison 2021 de l’Allemand, où il avait remporté la médaille d’or en simple aux Jeux olym­piques de Tokyo en battant notam­ment Novak Djokovic sur sa route, reste plus impressionnante.

🎾 « Cette saison 2026 de Zverev est moins impres­sion­nante que celle de 2021, avec notam­ment cette victoire sur Djokovic aux Jeux. En 2021, il ne finit pas N1 et il ne gagne pas de titre du GC mais il avait une stature beau­coup plus impres­sion­nante que celle qu’il a aujourd’hui. »… pic.twitter.com/7mBCBNee3H — Sans Filet 🔞 (@SansFilet) November 27, 2026

« Cette saison 2026 de Zverev est moins impres­sion­nante que celle de 2021, avec notam­ment cette victoire sur Djokovic aux Jeux. En 2021, il ne finit pas N1 et il ne gagne pas de titre du GC mais il avait une stature beau­coup plus impres­sion­nante que celle qu’il a aujourd’hui. »