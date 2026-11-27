Habitué des avis tranchés, notre confrère Benoît Maylin n’a pas trahi sa réputation au moment de faire le bilan de la saison 2026 d’Alexander Zverev, devenu numéro 1 mondial pour la première fois de sa carrière après avoir décroché ses deux premiers titres en Grand Chelem à Roland‐Garros et l’US Open.
Selon lui, la saison 2021 de l’Allemand, où il avait remporté la médaille d’or en simple aux Jeux olympiques de Tokyo en battant notamment Novak Djokovic sur sa route, reste plus impressionnante.
« Cette saison 2026 de Zverev est moins impressionnante que celle de 2021, avec notamment cette victoire sur Djokovic aux Jeux. En 2021, il ne finit pas N1 et il ne gagne pas de titre du GC mais il avait une stature beaucoup plus impressionnante que celle qu’il a aujourd’hui. »
Préférant sacrifier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écriture et le journalisme qu’il concrétise son rêve en intégrant la rédaction de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédacteur en chef en août 2021. Une aventure vouée à se poursuivre aussi longtemps que possible.