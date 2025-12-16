Sa voiture ayant été flashée à 213 km/h sur une autoroute limitée à 120, Stefanos Tsitsipas n’avait pas pu échapper à la suspension de son permis de conduire.
Mais dans un communiqué transmis au média grec SDNA, l’avocat du joueur a réaffirmé que le conducteur du bolide ce jour‐là n’était pas le double finaliste en Grand Chelem, mais bel et bien son père et entraîneur, Apostolos.
« Stefanos Tsitsipas n’a jamais été le conducteur du véhicule en question. Bien qu’il en soit le propriétaire, il l’avait cédé à son père, Apostolos Tsitsipas, le jour des faits, et n’a donc jamais été surpris au volant ni impliqué dans un quelconque accident. Le véritable conducteur du véhicule, à savoir son père, Apostolos Tsitsipas, s’est immédiatement présenté devant les autorités compétentes afin d’appliquer les sanctions prévues par la loi, et il a également immédiatement accepté la responsabilité qui incombait à son acte. En conclusion, le comportement parfaitement légal de Stefanos Tsitsipas et de sa famille est incontestable. Par conséquent, ceux qui ont publié des informations inexactes ou diffamatoires sont priés de se rétracter, ou du moins de faire preuve de la plus grande prudence, afin d’éviter l’atteinte injustifiée à la personne et à la réputation d’un homme qui a honoré la Grèce tant au pays qu’à l’étranger. »
Publié le mardi 16 décembre 2025 à 08:57