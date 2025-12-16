Sa voiture ayant été flashée à 213 km/h sur une auto­route limitée à 120, Stefanos Tsitsipas n’avait pas pu échapper à la suspen­sion de son permis de conduire.

Mais dans un commu­niqué transmis au média grec SDNA, l’avocat du joueur a réaf­firmé que le conduc­teur du bolide ce jour‐là n’était pas le double fina­liste en Grand Chelem, mais bel et bien son père et entraî­neur, Apostolos.

« Stefanos Tsitsipas n’a jamais été le conduc­teur du véhi­cule en ques­tion. Bien qu’il en soit le proprié­taire, il l’avait cédé à son père, Apostolos Tsitsipas, le jour des faits, et n’a donc jamais été surpris au volant ni impliqué dans un quel­conque acci­dent. Le véri­table conduc­teur du véhi­cule, à savoir son père, Apostolos Tsitsipas, s’est immé­dia­te­ment présenté devant les auto­rités compé­tentes afin d’ap­pli­quer les sanc­tions prévues par la loi, et il a égale­ment immé­dia­te­ment accepté la respon­sa­bi­lité qui incom­bait à son acte. En conclu­sion, le compor­te­ment parfai­te­ment légal de Stefanos Tsitsipas et de sa famille est incon­tes­table. Par consé­quent, ceux qui ont publié des infor­ma­tions inexactes ou diffa­ma­toires sont priés de se rétracter, ou du moins de faire preuve de la plus grande prudence, afin d’éviter l’at­teinte injus­ti­fiée à la personne et à la répu­ta­tion d’un homme qui a honoré la Grèce tant au pays qu’à l’étranger. »