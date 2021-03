Magnifique vain­queur du tournoi de Doha après avoir notam­ment sorti Roger Federer, Nikoloz Basilashvili revit spor­ti­ve­ment. Mais le Géorgien doit toujours faire face aux accu­sa­tions de violences conju­gales de son ex‐femme. Cette dernière l’ac­cuse égale­ment de ne pas lui avoir versé de pension alimen­taire depuis plus d’un an (ils ont un enfant ensemble, ndlr). Une situa­tion qui dure depuis un bout de temps et qui pèse lourd sur le moral du 36e joueur mondial.

Du coup, suite au sacre de son client au Qatar, son avocate, Irma Chkadua a décidé de prendre la parole : « Aucun tribunal n’a encore déclaré Basilashvili coupable de violence domes­tique. Malheureusement, des orga­ni­sa­tions non gouver­ne­men­tales cherchent à utiliser la situa­tion à leur avan­tage en obte­nant des subven­tions. J’exhorte le tribunal à protéger le sportif la plus titré de son pays, Basilashvili, dont la présomp­tion d’innocence a été violée et qui a fait l’objet de discours de haine à plusieurs reprises », a déclaré l’avo­cate lors d’une audi­tion de média­tion au tribunal.