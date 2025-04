Quelques mois après les affaires Sinner et Swiatek (conta­minés « invo­lon­tai­re­ment »), mais aussi Jenson Brooksby ou Mikel Ymer (suspendus après avoir manqué trois contrôles anti­do­page en l’es­pace d’un an), c’est au tour de Max Purcell d’être suspendu 18 mois !

Australian tennis player Max Purcell has accepted a suspen­sion of 18 months under the Tennis Anti‐Doping Programme.