L’intronisation de Roger Federer au Hall of Fame du tennis à Newport, était l’actualité phare de ce samedi 29 août 2026. L’occasion de célébrer l’un des plus grands champions de la petite balle jaune. Un moment spécial au cours duquel l’Helvète a délivré un discours de près d’une demi‐heure.
L’événement n’aura pas échappé au grand rival du Maestro suisse, Novak Djokovic. Dans une capsule vidéo tournée par l’ATP, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a rendu un vibrant hommage à l’ancien numéro un mondial.
@DjokerNole congratulates friend and rival, @rogerfederer on his induction to the @TennisHalloFame ♥️#InductionCelebration #CloserToGreatness pic.twitter.com/yc30XGi8OQ— ATP Tour (@atptour) August 30, 2026
« Roger, félicitations pour ton intronisation au Hall of Fame. Nous savions tous que ce jour finirait par arriver tôt ou tard, et je pense que personne ne mérite cet honneur plus que toi. Ce que tu as accompli, ce que tu as représenté et ce que tu représentes encore pour le tennis et le sport en général est tout simplement incroyable, remarquable. Merci d’être un si formidable ambassadeur de notre sport. J’espère que tu passeras une merveilleuse journée en famille pour célébrer ta carrière exceptionnelle ».
Publié le dimanche 30 août 2026 à 10:28