L’intronisation de Roger Federer au Hall of Fame du tennis à Newport, était l’ac­tua­lité phare de ce samedi 29 août 2026. L’occasion de célé­brer l’un des plus grands cham­pions de la petite balle jaune. Un moment spécial au cours duquel l’Helvète a délivré un discours de près d’une demi‐heure.

L’événement n’aura pas échappé au grand rival du Maestro suisse, Novak Djokovic. Dans une capsule vidéo tournée par l’ATP, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a rendu un vibrant hommage à l’an­cien numéro un mondial.

« Roger, féli­ci­ta­tions pour ton intro­ni­sa­tion au Hall of Fame. Nous savions tous que ce jour fini­rait par arriver tôt ou tard, et je pense que personne ne mérite cet honneur plus que toi. Ce que tu as accompli, ce que tu as repré­senté et ce que tu repré­sentes encore pour le tennis et le sport en général est tout simple­ment incroyable, remar­quable. Merci d’être un si formi­dable ambas­sa­deur de notre sport. J’espère que tu passeras une merveilleuse journée en famille pour célé­brer ta carrière exceptionnelle ».