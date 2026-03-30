Sorti des quali­fi­ca­tions avec succès puis tombeur de Marcos Giron (70e), Luciano Darderi (18e), Karen Khachanov (15e) et du tombeur de Carlos Alcaraz, Sebastian Korda (36e), avant de s’incliner contre Jiri Lehecka (22e mondial) aux portes du dernier carré, Martin Landaluce n’est autre que la révé­la­tion du Masters 1000 de Miami.

106e mondial ce lundi, grâce à un bond au clas­se­ment de 45 places, l’Espagnol de 20 ans a décidé de commencer sa prépa­ra­tion pour la tournée sur terre battue à Murcie, où il a croisé le héros local, Carlos Alcaraz.

Ce dernier a réservé un accueil chaleu­reux à son plus jeune compa­triote, sans manquer sa saluer sa performance.

La sorpresa del dia Landaluce y #Alcaraz entrenan hoy por sepa­rado en @clubcampomurcia El Palmar (Murcia ) . pic.twitter.com/wmfNpDGiWu — Antonio Hernández ©️ (@murcianico79) March 30, 2026

Le tennis espa­gnol toujours entre de bonnes mains !