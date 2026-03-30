Sorti des qualifications avec succès puis tombeur de Marcos Giron (70e), Luciano Darderi (18e), Karen Khachanov (15e) et du tombeur de Carlos Alcaraz, Sebastian Korda (36e), avant de s’incliner contre Jiri Lehecka (22e mondial) aux portes du dernier carré, Martin Landaluce n’est autre que la révélation du Masters 1000 de Miami.
106e mondial ce lundi, grâce à un bond au classement de 45 places, l’Espagnol de 20 ans a décidé de commencer sa préparation pour la tournée sur terre battue à Murcie, où il a croisé le héros local, Carlos Alcaraz.
Ce dernier a réservé un accueil chaleureux à son plus jeune compatriote, sans manquer sa saluer sa performance.
La sorpresa del dia Landaluce y #Alcaraz entrenan hoy por separado en @clubcampomurcia El Palmar (Murcia ) . pic.twitter.com/wmfNpDGiWu— Antonio Hernández ©️ (@murcianico79) March 30, 2026
Le tennis espagnol toujours entre de bonnes mains !
Publié le lundi 30 mars 2026 à 14:27