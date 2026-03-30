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Le bel accueil d’Alcaraz à la sensa­tion du Masters 1000 de Miami

Par
Baptiste Mulatier
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Sorti des quali­fi­ca­tions avec succès puis tombeur de Marcos Giron (70e), Luciano Darderi (18e), Karen Khachanov (15e) et du tombeur de Carlos Alcaraz, Sebastian Korda (36e), avant de s’incliner contre Jiri Lehecka (22e mondial) aux portes du dernier carré, Martin Landaluce n’est autre que la révé­la­tion du Masters 1000 de Miami. 

106e mondial ce lundi, grâce à un bond au clas­se­ment de 45 places, l’Espagnol de 20 ans a décidé de commencer sa prépa­ra­tion pour la tournée sur terre battue à Murcie, où il a croisé le héros local, Carlos Alcaraz. 

Ce dernier a réservé un accueil chaleu­reux à son plus jeune compa­triote, sans manquer sa saluer sa performance. 

Le tennis espa­gnol toujours entre de bonnes mains !

Publié le lundi 30 mars 2026 à 14:27

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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