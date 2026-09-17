C’est une petite surprise compte tenu de la manière dont il gère son calen­drier ces dernières années, mais Novak Djokovic va bel et bien parti­ciper à l’ATP 500 de Pékin (du 30 septembre au 6 octobre), où il n’avait plus mis les pieds depuis la saison 2015.

L’occasion de rappeler qu’en six parti­ci­pa­tions au tournoi péki­nois, l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem a tout simple­ment soulevé le trophée à six reprises, pour un bilan phéno­ménal de 29 victoires et zéro défaite.

🚨 OFFICIEL : NOVAK DJOKOVIC 🇷🇸 SERA DE RETOUR À PÉKIN (30 SEPTEMBRE) !



Le Serbe de 39 ans a annoncé sur Instagram qu’il dispu­tera l’ATP 500 de Pékin pour la première fois depuis 2015. 🔙



Il n’a JAMAIS perdu un match dans ce tournoi :

🏆 6 titres

🔥 29 victoires

❌ 0 défaite pic.twitter.com/RttoNEhceC — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) September 16, 2026

Un palmarès tout simple­ment excep­tionnel qu’il tentera d’amé­liorer même si la tâche s’an­nonce parti­cu­liè­re­ment complexe avec la présence de pas moins six joueurs du Top 10 mondial, dont le tenant du titre et actuel numéro 1 mondial, Jannik Sinner, et le récent vain­queur de Roland‐Garros et l’US Open, Alexander Zverev. Rien que ça.