C’est une petite surprise compte tenu de la manière dont il gère son calendrier ces dernières années, mais Novak Djokovic va bel et bien participer à l’ATP 500 de Pékin (du 30 septembre au 6 octobre), où il n’avait plus mis les pieds depuis la saison 2015.
L’occasion de rappeler qu’en six participations au tournoi pékinois, l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem a tout simplement soulevé le trophée à six reprises, pour un bilan phénoménal de 29 victoires et zéro défaite.
🚨 OFFICIEL : NOVAK DJOKOVIC 🇷🇸 SERA DE RETOUR À PÉKIN (30 SEPTEMBRE) !— Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) September 16, 2026
Le Serbe de 39 ans a annoncé sur Instagram qu’il disputera l’ATP 500 de Pékin pour la première fois depuis 2015. 🔙
Il n’a JAMAIS perdu un match dans ce tournoi :
🏆 6 titres
🔥 29 victoires
❌ 0 défaite pic.twitter.com/RttoNEhceC
Un palmarès tout simplement exceptionnel qu’il tentera d’améliorer même si la tâche s’annonce particulièrement complexe avec la présence de pas moins six joueurs du Top 10 mondial, dont le tenant du titre et actuel numéro 1 mondial, Jannik Sinner, et le récent vainqueur de Roland‐Garros et l’US Open, Alexander Zverev. Rien que ça.
Publié le jeudi 17 septembre 2026 à 12:12