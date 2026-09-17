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Le bilan insensé de Novak Djokovic, de retour sur son tournoi fétiche

Par
Thomas S
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C’est une petite surprise compte tenu de la manière dont il gère son calen­drier ces dernières années, mais Novak Djokovic va bel et bien parti­ciper à l’ATP 500 de Pékin (du 30 septembre au 6 octobre), où il n’avait plus mis les pieds depuis la saison 2015.

L’occasion de rappeler qu’en six parti­ci­pa­tions au tournoi péki­nois, l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem a tout simple­ment soulevé le trophée à six reprises, pour un bilan phéno­ménal de 29 victoires et zéro défaite. 

Un palmarès tout simple­ment excep­tionnel qu’il tentera d’amé­liorer même si la tâche s’an­nonce parti­cu­liè­re­ment complexe avec la présence de pas moins six joueurs du Top 10 mondial, dont le tenant du titre et actuel numéro 1 mondial, Jannik Sinner, et le récent vain­queur de Roland‐Garros et l’US Open, Alexander Zverev. Rien que ça.

Publié le jeudi 17 septembre 2026 à 12:12

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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