La saison sur terre battue est offi­ciel­le­ment lancée ce lundi 5 avril ! Les ATP 250 de Marbella et Cagliari ouvrent le bal. Le tant attendu Masters 1000 de Monte‐Carlo suivra. L’ATP 500 de Barcelone prendra la suite le 19 avril, en même temps que l’ATP 250 de Belgrade, orga­nisé en partie par Novak Djokovic, et qui réunira du beau monde (Thiem, Berrettini ou encore Monfils sont prévus). Les ATP 250 de Munich et Estirol auront ensuite lieu avant l’en­chaî­ne­ment des Masters 1000 de Madrid et Rome. Genève et Lyon (ATP 250) servi­ront d’ul­time prépa­ra­tion à certains joueurs avant le grand début de Roland‐Garros. Le Grand Chelem s’éta­lera, s’il n’est pas reporté, du 23 mai au 6 juin.

Le prin­temps s’an­nonce radieux !

