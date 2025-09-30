En déclarant forfait pour le Masters 1000 de Shanghaï (du 1er au 12 octobre) suite à son sacre sur l’ATP 500 de Tokyo, Carlos Alcaraz a décidé de jouer la carte de la sagesse.
Victime d’une alerte au niveau de la cheville au début du tournoi japonais, le numéro 1 mondial n’a voulu prendre aucun risque d’autant que la fin de saison s’annonce chargée avec trois grands objectifs : le Masters 1000 de Paris (du 27 octobre au 2 novembre), le Masters de Turin (du 9 au 16 novembre) et la Coupe Davis (du 18 au 23 novembre).
Trois évènements qui manquent toujours à son palmarès déjà très étoffé (24 titres).
Avant cela, l’Espagnol participera à la très lucrative exhibition en Arabie Saoudite, « Six Kings Slam », programmée du 15 au 18 octobre. Excepté ces quatre jours dans la péninsule arabique, Alcaraz aura trois semaines pour souffler et préparer ce mois de novembre décisif.
Publié le mardi 30 septembre 2025 à 18:47