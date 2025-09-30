AccueilATPLe calendrier de Carlos Alcaraz mis à jour après son forfait à...
Le calen­drier de Carlos Alcaraz mis à jour après son forfait à Shanghaï

Par Thomas S

En décla­rant forfait pour le Masters 1000 de Shanghaï (du 1er au 12 octobre) suite à son sacre sur l’ATP 500 de Tokyo, Carlos Alcaraz a décidé de jouer la carte de la sagesse.

Victime d’une alerte au niveau de la cheville au début du tournoi japo­nais, le numéro 1 mondial n’a voulu prendre aucun risque d’au­tant que la fin de saison s’an­nonce chargée avec trois grands objec­tifs : le Masters 1000 de Paris (du 27 octobre au 2 novembre), le Masters de Turin (du 9 au 16 novembre) et la Coupe Davis (du 18 au 23 novembre).

Trois évène­ments qui manquent toujours à son palmarès déjà très étoffé (24 titres). 

Avant cela, l’Espagnol parti­ci­pera à la très lucra­tive exhi­bi­tion en Arabie Saoudite, « Six Kings Slam », programmée du 15 au 18 octobre. Excepté ces quatre jours dans la pénin­sule arabique, Alcaraz aura trois semaines pour souf­fler et préparer ce mois de novembre décisif. 

Publié le mardi 30 septembre 2025 à 18:47

