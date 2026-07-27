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« Le calen­drier du tennis sur les JO de Los Angeles est un véri­table cirque. Le 16 juillet, Wimbledon se termine, et trois jours plus tard, sur un autre conti­nent et sur une autre surface, la course aux médailles commence », s’in­digne le jour­na­liste, Dominik Senkowski

Par
Thomas S
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Alors que l’on a appris il y a quelques jours que le tournoi de tennis lors des Jeux olym­piques 2028 de Los Angeles débu­tera seule­ment trois jours après la fin de Wimbledon, plusieurs voix commencent à s’élever contre cette déci­sion tota­le­ment absurde. 

C’est notam­ment le cas de notre confrère polo­nais, Dominik Senkowski, qui a tenu à pousser son petit coup de gueule via son compte Twitter. 

« Le calen­drier du tennis aux Jeux de Los Angeles est un véri­table cirque. Le 16 juillet, Wimbledon se termine, et trois jours plus tard, sur un autre conti­nent et sur une autre surface, la course aux médailles commence. S’ils ont pu programmer la nata­tion pour la deuxième semaine des Jeux, c’est dommage qu’ils n’aient pas fait de même pour le tennis. Des joueurs comme Alcaraz et Sinner, par exemple, pour­raient en pâtir. »

Publié le lundi 27 juillet 2026 à 15:07

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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