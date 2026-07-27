Alors que l’on a appris il y a quelques jours que le tournoi de tennis lors des Jeux olym­piques 2028 de Los Angeles débu­tera seule­ment trois jours après la fin de Wimbledon, plusieurs voix commencent à s’élever contre cette déci­sion tota­le­ment absurde.

C’est notam­ment le cas de notre confrère polo­nais, Dominik Senkowski, qui a tenu à pousser son petit coup de gueule via son compte Twitter.

Terminarz tenisa na igrzys­kach w Los Angeles to cyrk. 16.07 kończy się Wimbledon, 3 dni później na innym konty­nencie i nawierzchni rusza walka o medale. Skoro pływanie mogli dać na drugi tydzień igrzysk, to szkoda że nie tenis. Tacy np. Alcaraz i Sinner mogą być poszkodowani — Dominik Senkowski (@dsenkowski07) July 27, 2026

« Le calen­drier du tennis aux Jeux de Los Angeles est un véri­table cirque. Le 16 juillet, Wimbledon se termine, et trois jours plus tard, sur un autre conti­nent et sur une autre surface, la course aux médailles commence. S’ils ont pu programmer la nata­tion pour la deuxième semaine des Jeux, c’est dommage qu’ils n’aient pas fait de même pour le tennis. Des joueurs comme Alcaraz et Sinner, par exemple, pour­raient en pâtir. »