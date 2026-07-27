Alors que l’on a appris il y a quelques jours que le tournoi de tennis lors des Jeux olympiques 2028 de Los Angeles débutera seulement trois jours après la fin de Wimbledon, plusieurs voix commencent à s’élever contre cette décision totalement absurde.
C’est notamment le cas de notre confrère polonais, Dominik Senkowski, qui a tenu à pousser son petit coup de gueule via son compte Twitter.
Terminarz tenisa na igrzyskach w Los Angeles to cyrk. 16.07 kończy się Wimbledon, 3 dni później na innym kontynencie i nawierzchni rusza walka o medale. Skoro pływanie mogli dać na drugi tydzień igrzysk, to szkoda że nie tenis. Tacy np. Alcaraz i Sinner mogą być poszkodowani— Dominik Senkowski (@dsenkowski07) July 27, 2026
« Le calendrier du tennis aux Jeux de Los Angeles est un véritable cirque. Le 16 juillet, Wimbledon se termine, et trois jours plus tard, sur un autre continent et sur une autre surface, la course aux médailles commence. S’ils ont pu programmer la natation pour la deuxième semaine des Jeux, c’est dommage qu’ils n’aient pas fait de même pour le tennis. Des joueurs comme Alcaraz et Sinner, par exemple, pourraient en pâtir. »
Publié le lundi 27 juillet 2026 à 15:07