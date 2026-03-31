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Le calen­drier plus que chargé de Carlos Alcaraz pour la saison de terre battue

Par
Thomas S
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Carlos Alcaraz n’a pas l’in­ten­tion de chômer sur cette nouvelle saison de terre battue.

Après une tournée améri­caine sur dur contrastée (demi‐finaliste à Indian Wells, battu dès le troi­sième tour à Miami), l’Espagnol va entamer une période parti­cu­liè­re­ment chargée de son calen­drier avec pas moins de cinq tour­nois en un mois et demi et un paquet de points à défendre.

Excepté le Masters 1000 de Madrid, où il avait dû déclarer forfait en 2025, le numéro 1 mondial est tenant du titre sur trois tour­nois (Monte‐Carlo, Rome et Roland‐Garros) et fina­liste sur un autre (Barcelone).

Un vrai parcours du combat­tant comparé à son grand rival, Jannik Sinner, qui ne jouera pas la semaine du 13 au 19 avril. 

Rendez‐vous dans quelques jours pour la première étape de cette program­ma­tion avec le mythique Masters 1000 de Monte‐Carlo (du 6 au 12 avril). 

Publié le mardi 31 mars 2026 à 14:28

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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