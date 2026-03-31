Carlos Alcaraz n’a pas l’intention de chômer sur cette nouvelle saison de terre battue.
Après une tournée américaine sur dur contrastée (demi‐finaliste à Indian Wells, battu dès le troisième tour à Miami), l’Espagnol va entamer une période particulièrement chargée de son calendrier avec pas moins de cinq tournois en un mois et demi et un paquet de points à défendre.
Excepté le Masters 1000 de Madrid, où il avait dû déclarer forfait en 2025, le numéro 1 mondial est tenant du titre sur trois tournois (Monte‐Carlo, Rome et Roland‐Garros) et finaliste sur un autre (Barcelone).
Un vrai parcours du combattant comparé à son grand rival, Jannik Sinner, qui ne jouera pas la semaine du 13 au 19 avril.
Alcaraz iniciará su gira de tierra donde planea jugar :— José Morón (@jmgmoron) March 31, 2026
Montecarlo (6−12 abril)
Barcelona (13−19 abril)
Madrid (22 abril – 3 mayo)
Roma (6−17 mayo)
Roland Garros (desde 24 mayo)
Ni Rafa Nadal pudo ganar en un mismo año todos esos torneos.
¿Créeis que debería saltarse alguno ? pic.twitter.com/POYxiOXp5o
Rendez‐vous dans quelques jours pour la première étape de cette programmation avec le mythique Masters 1000 de Monte‐Carlo (du 6 au 12 avril).
Publié le mardi 31 mars 2026 à 14:28