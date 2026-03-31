Carlos Alcaraz n’a pas l’in­ten­tion de chômer sur cette nouvelle saison de terre battue.

Après une tournée améri­caine sur dur contrastée (demi‐finaliste à Indian Wells, battu dès le troi­sième tour à Miami), l’Espagnol va entamer une période parti­cu­liè­re­ment chargée de son calen­drier avec pas moins de cinq tour­nois en un mois et demi et un paquet de points à défendre.

Excepté le Masters 1000 de Madrid, où il avait dû déclarer forfait en 2025, le numéro 1 mondial est tenant du titre sur trois tour­nois (Monte‐Carlo, Rome et Roland‐Garros) et fina­liste sur un autre (Barcelone).

Un vrai parcours du combat­tant comparé à son grand rival, Jannik Sinner, qui ne jouera pas la semaine du 13 au 19 avril.

Alcaraz iniciará su gira de tierra donde planea jugar :



Montecarlo (6−12 abril)

Barcelona (13−19 abril)

Madrid (22 abril – 3 mayo)

Roma (6−17 mayo)

Roland Garros (desde 24 mayo)



Ni Rafa Nadal pudo ganar en un mismo año todos esos torneos.



¿Créeis que debería saltarse alguno ? pic.twitter.com/POYxiOXp5o — José Morón (@jmgmoron) March 31, 2026

Rendez‐vous dans quelques jours pour la première étape de cette program­ma­tion avec le mythique Masters 1000 de Monte‐Carlo (du 6 au 12 avril).