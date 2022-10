Alors qu’il devait parti­ciper aux Challengers de Calgary et Drummondville au Canada en novembre, Kei Nishikori a une fois de plus repoussé son retour.

« J’avais hâte de parti­ciper aux prochains événe­ments cana­diens, cepen­dant, sur les conseils de mon médecin, je dois me retirer et suivre un trai­te­ment supplé­men­taire. J’espère être de retour dans le courant de la nouvelle année et j’es­père pouvoir jouer à nouveau au Canada dans le futur », a regretté le Japonais de 32 ans, que l’on espère revoir en 2023.

Pour rappel, il n’a plus joué depuis une défaite face à Daniel Evans au 2e tour du Masters 1000 d’Indian Wells en octobre 2021 ! Absent depuis plus d’un an désor­mais à cause de cette bles­sure à la hanche, le fina­liste de l’US Open 2014 n’a même plus de clas­se­ment !