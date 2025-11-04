AccueilATPLe capitaine David Ferrer répond sèchement à Davidovich Fokina : "À la...
Le capi­taine David Ferrer répond sèche­ment à Davidovich Fokina : « À la fin de l’US Open, il m’a dit qu’il préfé­rait ne pas jouer. Cela m’a posé un gros problème »

Il y a de l’eau dans le gaz entre le capi­taine de Coupe Davis espa­gnol, David Ferrer, et son joueur, Alejandro Davidovich Fokina, non‐convoqué pour les phases finales de la Coupe Davis, qui auront lieu du 18 au 23 novembre à Bologne. 

Quelques semaines après avoir expliqué qu’il méri­tait de faire partie de l’équipe, l’ac­tuel 14e joueur mondial a vu Ferrer lui répondre lors d’un entre­tien avec la radio, Cope.

« À la fin de l’US Open, il m’a dit qu’il avait des soucis physiques et qu’il préfé­rait ne pas jouer. Cela m’a posé un gros problème car Granollers s’est blessé et a dû jouer avec des injec­tions. J’avais déjà parlé avec Alcaraz, qui m’avait dit que s’il attei­gnait la finale, il ne pour­rait pas jouer. Je me suis retrouvé avec quatre joueurs, sans rempla­çants… J’essaie main­te­nant de me prémunir contre les imprévus. J’ai appelé Alex et je lui ai dit que j’al­lais convo­quer ces quatre joueurs et que j’en gardais un cinquième en réserve pour voir comment la saison se termi­ne­rait. Il m’a dit de ne pas compter sur lui s’il n’était pas dans le groupe initial. »

