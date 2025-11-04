Il y a de l’eau dans le gaz entre le capitaine de Coupe Davis espagnol, David Ferrer, et son joueur, Alejandro Davidovich Fokina, non‐convoqué pour les phases finales de la Coupe Davis, qui auront lieu du 18 au 23 novembre à Bologne.
Quelques semaines après avoir expliqué qu’il méritait de faire partie de l’équipe, l’actuel 14e joueur mondial a vu Ferrer lui répondre lors d’un entretien avec la radio, Cope.
🎙️ @DavidFerrer87, sobre la baja de Davidovich, en directo en @partidazocope— El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 3, 2025
❌ « Él me dijo que si no entra en la primera lista, no contase con él »
🥲 « Entiendo que el jugador tiene un calendario apretado, pero yo también tengo que tomar decisiones »
📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/p5dX09JNXX
« À la fin de l’US Open, il m’a dit qu’il avait des soucis physiques et qu’il préférait ne pas jouer. Cela m’a posé un gros problème car Granollers s’est blessé et a dû jouer avec des injections. J’avais déjà parlé avec Alcaraz, qui m’avait dit que s’il atteignait la finale, il ne pourrait pas jouer. Je me suis retrouvé avec quatre joueurs, sans remplaçants… J’essaie maintenant de me prémunir contre les imprévus. J’ai appelé Alex et je lui ai dit que j’allais convoquer ces quatre joueurs et que j’en gardais un cinquième en réserve pour voir comment la saison se terminerait. Il m’a dit de ne pas compter sur lui s’il n’était pas dans le groupe initial. »
Publié le mardi 4 novembre 2025 à 16:16