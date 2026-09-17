Alexander Zverev n’a même pas pris le temps de souffler après son sacre à l’US Open. L’Allemand n’a pas tardé à rejoindre sa sélection afin de disputer la Coupe Davis ce week‐end.
Interrogé par nos confrères de SuperTennis TV en marge de la rencontre Allemagne‐Croatie, qui se disputera à Halle, le capitaine allemand Michael Kohlmann a tenu à remercier Zverev d’avoir répondu présent si rapidement après son titre à New York. Une présence également très attendue par le public allemand, impatient de retrouver son héros.
« Nous sommes vraiment heureux qu’Alexander vienne jouer cette compétition. C’est un excellent signe pour notre équipe et pour les fans de tennis allemands. »
Publié le jeudi 17 septembre 2026 à 19:10