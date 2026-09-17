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Le capi­taine de l’Allemagne attend son héros : « Nous sommes vrai­ment heureux qu’Alexander Zverev vienne jouer cette compé­ti­tion. C’est un excellent signe pour notre équipe et pour les fans de tennis allemands »

Par
Antoine Touchard
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Alexander Zverev n’a même pas pris le temps de souf­fler après son sacre à l’US Open. L’Allemand n’a pas tardé à rejoindre sa sélec­tion afin de disputer la Coupe Davis ce week‐end.

Interrogé par nos confrères de SuperTennis TV en marge de la rencontre Allemagne‐Croatie, qui se dispu­tera à Halle, le capi­taine alle­mand Michael Kohlmann a tenu à remer­cier Zverev d’avoir répondu présent si rapi­de­ment après son titre à New York. Une présence égale­ment très attendue par le public alle­mand, impa­tient de retrouver son héros.

« Nous sommes vrai­ment heureux qu’Alexander vienne jouer cette compé­ti­tion. C’est un excellent signe pour notre équipe et pour les fans de tennis allemands. »

Publié le jeudi 17 septembre 2026 à 19:10

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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