Alexander Zverev n’a même pas pris le temps de souf­fler après son sacre à l’US Open. L’Allemand n’a pas tardé à rejoindre sa sélec­tion afin de disputer la Coupe Davis ce week‐end.

Interrogé par nos confrères de SuperTennis TV en marge de la rencontre Allemagne‐Croatie, qui se dispu­tera à Halle, le capi­taine alle­mand Michael Kohlmann a tenu à remer­cier Zverev d’avoir répondu présent si rapi­de­ment après son titre à New York. Une présence égale­ment très attendue par le public alle­mand, impa­tient de retrouver son héros.

Il capi­tano tedesco Michael Kohlmann ha parlato della scelta di Zverev di giocare nelle Qualifiers della Coppa Davis by Generali 🔜



Sascha scen­derà in campo sul cemento di Halle a meno di una settima dal suo successo nella finale dello US Open 🏆 pic.twitter.com/VFmaIO7tLd — SuperTennis TV (@SuperTennisTv) September 17, 2026

« Nous sommes vrai­ment heureux qu’Alexander vienne jouer cette compé­ti­tion. C’est un excellent signe pour notre équipe et pour les fans de tennis allemands. »