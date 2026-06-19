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« Le cas de Dan Evans illustre à quel point les gens peuvent être ingrats et que ce que l’on a fait un jour pour quel­qu’un finit par tomber dans l’oubli », regrette José Moron

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis : Us Open 2024 -

La déci­sion de Wimbledon de ne pas donner d’in­vi­ta­tion à Daniel Evans pour le tableau prin­cipal, alors que le Britannique a annoncé qu’il mettrait un terme à sa carrière à l’issue du tournoi, continue de faire réagir dans le monde du tennis.

Parmi les voix les plus critiques figure celle de José Morón, rédac­teur en chef de Punto de Break et suivi par près de 100 000 personnes sur X. Le jour­na­liste espa­gnol n’a pas caché son indi­gna­tion face à ce qu’il consi­dère comme un manque total de recon­nais­sance envers Evans. 

« Le cas de Dan Evans illustre une fois de plus à quel point les gens peuvent être ingrats et que ce que l’on a fait un jour pour quel­qu’un finit par tomber dans l’oubli. Le Britannique a renoncé à défendre son titre à Washington pour repré­senter son pays aux Jeux olym­piques, sachant que son clas­se­ment chute­rait de la 58e à la 170e place. Une chute très brutale qui allait forte­ment affecter sa carrière, puisqu’il passe­rait de la parti­ci­pa­tion à tous les tour­nois à l’obligation de disputer des quali­fi­ca­tions ou des tour­nois Challenger. Comment la LTA britan­nique l’a‑t-elle remercié ? En ne lui accor­dant pas de wild card pour sa dernière année. Ce n’est pas qu’Evans allait remporter Wimbledon, mais les invi­ta­tions existent aussi en guise de remer­cie­ment pour les services rendus et pour permettre à quelqu’un d’avoir sa place pour faire ses adieux. D’autant plus lorsqu’il s’agit d’un joueur local. Cela montre qu’il faut veiller à ses propres inté­rêts, car après tout, on ne sait jamais ce qui peut arriver. »

Publié le vendredi 19 juin 2026 à 13:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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