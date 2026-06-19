La décision de Wimbledon de ne pas donner d’invitation à Daniel Evans pour le tableau principal, alors que le Britannique a annoncé qu’il mettrait un terme à sa carrière à l’issue du tournoi, continue de faire réagir dans le monde du tennis.
Parmi les voix les plus critiques figure celle de José Morón, rédacteur en chef de Punto de Break et suivi par près de 100 000 personnes sur X. Le journaliste espagnol n’a pas caché son indignation face à ce qu’il considère comme un manque total de reconnaissance envers Evans.
El caso de Dan Evans es una muestra más de lo ingrata que puede ser la gente y que lo que hiciste un día por alguien, termina olvidándose.— José Morón (@jmgmoron) June 19, 2026
El británico renunció a defender un título en Washington por representar a su país en los JJOO, sabiendo que su Ranking caería del 58 al… pic.twitter.com/jEKAI79sDC
« Le cas de Dan Evans illustre une fois de plus à quel point les gens peuvent être ingrats et que ce que l’on a fait un jour pour quelqu’un finit par tomber dans l’oubli. Le Britannique a renoncé à défendre son titre à Washington pour représenter son pays aux Jeux olympiques, sachant que son classement chuterait de la 58e à la 170e place. Une chute très brutale qui allait fortement affecter sa carrière, puisqu’il passerait de la participation à tous les tournois à l’obligation de disputer des qualifications ou des tournois Challenger. Comment la LTA britannique l’a‑t-elle remercié ? En ne lui accordant pas de wild card pour sa dernière année. Ce n’est pas qu’Evans allait remporter Wimbledon, mais les invitations existent aussi en guise de remerciement pour les services rendus et pour permettre à quelqu’un d’avoir sa place pour faire ses adieux. D’autant plus lorsqu’il s’agit d’un joueur local. Cela montre qu’il faut veiller à ses propres intérêts, car après tout, on ne sait jamais ce qui peut arriver. »
Publié le vendredi 19 juin 2026 à 13:55