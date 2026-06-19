La déci­sion de Wimbledon de ne pas donner d’in­vi­ta­tion à Daniel Evans pour le tableau prin­cipal, alors que le Britannique a annoncé qu’il mettrait un terme à sa carrière à l’issue du tournoi, continue de faire réagir dans le monde du tennis.

Parmi les voix les plus critiques figure celle de José Morón, rédac­teur en chef de Punto de Break et suivi par près de 100 000 personnes sur X. Le jour­na­liste espa­gnol n’a pas caché son indi­gna­tion face à ce qu’il consi­dère comme un manque total de recon­nais­sance envers Evans.

El caso de Dan Evans es una muestra más de lo ingrata que puede ser la gente y que lo que hiciste un día por alguien, termina olvidán­dose.



El britá­nico renunció a defender un título en Washington por repre­sentar a su país en los JJOO, sabiendo que su Ranking caería del 58 al… pic.twitter.com/jEKAI79sDC — José Morón (@jmgmoron) June 19, 2026

« Le cas de Dan Evans illustre une fois de plus à quel point les gens peuvent être ingrats et que ce que l’on a fait un jour pour quel­qu’un finit par tomber dans l’oubli. Le Britannique a renoncé à défendre son titre à Washington pour repré­senter son pays aux Jeux olym­piques, sachant que son clas­se­ment chute­rait de la 58e à la 170e place. Une chute très brutale qui allait forte­ment affecter sa carrière, puisqu’il passe­rait de la parti­ci­pa­tion à tous les tour­nois à l’obligation de disputer des quali­fi­ca­tions ou des tour­nois Challenger. Comment la LTA britan­nique l’a‑t-elle remercié ? En ne lui accor­dant pas de wild card pour sa dernière année. Ce n’est pas qu’Evans allait remporter Wimbledon, mais les invi­ta­tions existent aussi en guise de remer­cie­ment pour les services rendus et pour permettre à quelqu’un d’avoir sa place pour faire ses adieux. D’autant plus lorsqu’il s’agit d’un joueur local. Cela montre qu’il faut veiller à ses propres inté­rêts, car après tout, on ne sait jamais ce qui peut arriver. »