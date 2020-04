A l’instar du Challenger de Tiburon qui était prévu à la fin du mois de septembre, celui de Gênes a décidé d’annuler son édition 2020 qui devait avoir lieu du 6 au 13 septembre. « Gênes doit renoncer à un événement très attendu, a commenté le président du comité d’organisation dans des propos relayés par UbiTennis. Nous sommes sûrs de revenir en 2021 pour la dix-huitième édition du tournoi avec encore plus d’enthousiasme. »

Joanna Langhorne, directrice de l’ATP Challenger Tour, avait été avertie de la décision de Gênes d’annuler son édition 2020 et elle a réagi dans un communiqué publié par UbiTennis : « Le Challenger de Gênes est l’un des temps forts de notre calendrier de fin d’été et un événement que les joueurs attendent avec impatience chaque année. Son absence sera profondément ressentie. Je comprends parfaitement les circonstances dans lesquelles cette décision a été prise et j’espère vivement que Gênes sera de nouveau sur notre calendrier en 2021. Nous vous réservons la date. » Le Challenger de Gênes est l’un des plus populaires sur le circuit puisqu’il réunit chaque année des milliers de spectateurs tout au long de la semaine. En 2017, il avait été remporté par Stefanos Tsitsipas et Lorenzo Sonego en est le double tenant du titre.