Invité par TNT Sports à construire son joueur idéal, Alexander Bublik a notam­ment retenu la volée d’Hubert Hurkacz et le coup droit de Joao Fonseca… mais n’a cité ni Roger Federer ni Rafael Nadal.

Un choix qui a fait réagir le jour­na­liste espa­gnol José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break.

« Avec tout le respect que je dois à toutes les opinions, toujours… Mais comment créer le joueur parfait sans choisir ni Federer ni Nadal pour aucun des coups ? », s’est-il étonné.

Con todos los respetos a todas las opiniones, siempre…



Pero cómo se va a crear el jugador perfecto sin elegir ni a Federer ni a Nadal en ninguno de los golpes.



Ay, Bublik… https://t.co/TjMntsg0up — José Morón (@jmgmoron) November 26, 2025

Avec Bublik, il faut dire qu’on peut toujours s’attendre à des choix qui sortent du cadre.