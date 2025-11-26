AccueilATPLe choix de Bublik fait parler : "Avec tout le respect que...
Le choix de Bublik fait parler : « Avec tout le respect que je dois à toutes les opinions, comment construire le joueur parfait sans citer ni Federer ni Nadal ? », s’in­ter­roge José Moron

Par Baptiste Mulatier

Invité par TNT Sports à construire son joueur idéal, Alexander Bublik a notam­ment retenu la volée d’Hubert Hurkacz et le coup droit de Joao Fonseca… mais n’a cité ni Roger Federer ni Rafael Nadal. 

Un choix qui a fait réagir le jour­na­liste espa­gnol José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break.

« Avec tout le respect que je dois à toutes les opinions, toujours… Mais comment créer le joueur parfait sans choisir ni Federer ni Nadal pour aucun des coups ? », s’est-il étonné.

Avec Bublik, il faut dire qu’on peut toujours s’attendre à des choix qui sortent du cadre.

Publié le mercredi 26 novembre 2025 à 15:22

