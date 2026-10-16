Novak Djokovic a exprimé sa volonté de se quali­fier pour le Masters (du 15 au 22 novembre à Turin) et il n’a pas menti.

Alors qu’il ne devait parti­ciper qu’au Masters 1000 de Paris, du 2 au 8 novembre, le Serbe va égale­ment disputer l’ATP 500 de Bâle, qui aura lieu du 26 octobre au 1er novembre.

L’homme au 24 titres du Grand Chelem a reçu une invi­ta­tion de la part de l’organisation du tournoi suisse, qu’il n’a pas joué depuis 15 ans.

🚨🇷🇸🇨🇭 Novak Djokovic has been given a WILDCARD for Basel, where he will play for the first time in 17 years !👀 Turin is clearly a prio­rity https://t.co/xbApw364AS — Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) October 16, 2026

Novak Djokovic est virtuel­le­ment 11e à la Race en sachant que 9 places sont quali­fi­ca­tives pour les ATP Finals avec le forfait de Jannik Sinner.