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Le choix fort de Novak Djokovic qui va jouer un autre tournoi avant Paris !

Par
Baptiste Mulatier
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Novak Djokovic a exprimé sa volonté de se quali­fier pour le Masters (du 15 au 22 novembre à Turin) et il n’a pas menti.

Alors qu’il ne devait parti­ciper qu’au Masters 1000 de Paris, du 2 au 8 novembre, le Serbe va égale­ment disputer l’ATP 500 de Bâle, qui aura lieu du 26 octobre au 1er novembre.

L’homme au 24 titres du Grand Chelem a reçu une invi­ta­tion de la part de l’organisation du tournoi suisse, qu’il n’a pas joué depuis 15 ans.

Novak Djokovic est virtuel­le­ment 11e à la Race en sachant que 9 places sont quali­fi­ca­tives pour les ATP Finals avec le forfait de Jannik Sinner.

Publié le vendredi 16 octobre 2026 à 17:09

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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