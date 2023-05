Après un début de tournée sur terre battue plutôt positif, Dominic Thiem a décidé de parti­ciper à un Challenger en Autriche plutôt que de se rendre à Rome cette semaine. Et comme il l’a confié au média Kleine Zeitung, le 96e mondial vise le titre.

« Les semaines précé­dentes contre Rune, Fritz ou Tsitsipas, la pres­sion était chez l’ad­ver­saire. Cette fois‐ci, je suis le favori. Le risque de perdre est toujours présent. Mais entre‐temps, les attentes ont à nouveau augmenté. L’intensité et le volume sont devenus beau­coup plus élevés au cours des quatre dernières semaines. Benny (Ebrahimzadeh, son nouvel entraî­neur après sa sépa­ra­tion avec Nicolas Massu, ndlr) me dit les choses en face et me montre comment je peux atteindre mes limites. Le déclic s’est produit immé­dia­te­ment », a expliqué Thiem, qui pour­rait poten­tiel­le­ment retrouver en finale Hugo Gaston, tête de série numéro 2.