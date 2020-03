C’est officiel. Pressenti depuis plusieurs heures, l’ATP a officialisé la suspension du circuit ATP et Challenger pour les six prochaines semaines en raison de la pandémie du coronavirus. Un arrêt qui inclut la semaine du 20 avril. Cette annonce signifie qu’elle affecte les tournois d’Indian Wells, Miami, Houston, Marrakech, Monte-Carlo, Barcelone et Budapest. Cette suspension a pour effet immédiat ce qui signifie que les tournois Challengers de Nur-Sultan au Kazakhstan et de Potchefstroom en Afrique du Sud n’iront pas à leur terme. Une reprise est espérée à partir du lundi 27 avril avec, on l’espère, les tournois de Munich, Estoril, Madrid, Rome, Lyon, Genève et Roland-Garros.

« Ce n’est pas une décision qui a été prise à la légère et cela représente une grande perte pour nos tournois, nos joueurs et nos fans dans le monde entier, a réagi Andrea Gaudenzi, nouveau patron de l’ATP. Cependant, nous pensons qu’il s’agit d’une action responsable et nécessaire pour protéger la santé et la sécurité de nos joueurs, notre personnel, de la communauté du tennis en général et de la santé publique face à cette pandémie. Le caractère mondial de notre sport ainsi que ses déplacements internationaux présentent des risques et des défis importants dans les circonstances actuelles, tout comme les directives de plus en plus restrictives émises par les autorités locales. Nous continuons de suivre cela au quotidien et nous attendons avec impatience la reprise du circuit lorsque la situation s’améliorera. En attendant, nos pensées vont à tous ceux qui ont été touchés par le virus. »

L’ATP précise qu’elle « examine attentivement l’impact général de cette situation par rapport au classement » et qu’elle communiquera à ce sujet. Elle ajoute également que les « points ITF ne seront pas disponibles lors des tournois ITF pendant la période de suspension ».