Annoncé depuis plusieurs semaines, la fédération espagnole va mettre en place un circuit estival pour permettre à ses joueurs de reprendre la compétition. Le quotidien sportif Marca annonce que la fédération entend boucler un budget de 600 000 euros pour un minimum de quatre tournois pour l’élite. Douze tournois supplémentaires seront réservés pour les joueurs de la 90e à la 500e place.

Le circuit devrait débuter à partir du 10 juillet avec quatre week-ends consécutifs avec comme clubs organisateurs : le Club de Tenis de Lleida (qui doit fêter son centenaire en 2020), le club de Campo de Madrid, l’Académie Equelite de Villena et le club de Tenis Betis à Séville. La fédération ibérique prévoit deux systèmes de compétition : deux tournois seront joués en équipes et deux autres avec un tirage au sort normal et la présence des joueurs espagnols du Top 100 à partir des quarts de finale.