« Forcer pour Roland‐Garros pourrait me pénaliser énormément à l’avenir », a glissé Carlos Alcaraz lors de la cérémonie des Laureus World Sports Awards, où il a été élu sportif de l’année 2025.
Dans « L’Equipe du soir », le journaliste Frédéric Verdier s’est exprimé sur un potentiel forfait de l’Espagnol, blessé au poignet droit.
🎾 Carlos Alcaraz incertain pour Roland‐Garros !— L’Équipe du soir (@lequipedusoir) April 20, 2026
🗣️ @FredVerdier : « Jouer Roland‐Garros pour ne pas le gagner, ça sert à rien. Donc le forfait est totalement envisageable. »#EDS pic.twitter.com/9Ejsuydlbn
« Ils sont en train de préparer le terrain, si j’ose dire. Et ce n’est pas que de la terre battue, c’est le terrain vraiment médiatique, parce que, clairement, il y a vraiment un problème. Il y a un truc qui sent très mauvais. Il ne va pas jouer Madrid, c’est certain. Il ne jouera pas Rome non plus, c’est certain. Et le clan Alcaraz sait très bien que jouer Roland‐Garros pour ne pas le gagner, c’est‐à‐dire ne pas être capable de faire sept matchs en cinq sets, si nécessaire, ça ne sert à rien. Il ne va rien gagner à faire un quart de finale, et puis, derrière, à être complètement diminué. Donc, le forfait pour Roland est tout à fait envisageable. C’est vraiment une pierre dans le jardin de la préparation physique, parce que cette blessure au poignet, elle ne s’est pas faite comme ça par un coup de malchance. C’est un truc qui aurait pu s’anticiper un tout petit peu plus. Les risques auraient pu être limités, puisque c’est en match qu’il a commencé à sentir des douleurs, et il a été au bout de ce match. Il aurait pu s’arrêter pendant le match, il a été au bout du match. Et c’est évident si vous n’avez que Sinner en favori unique, ça donne pas mal d’ambition à beaucoup d’autres. Djokovic, bien sûr, mais pourquoi pas Arthur Fils. »
Publié le mardi 21 avril 2026 à 12:08