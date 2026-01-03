« L’an dernier, l’entourage d’Alcaraz envisageait déjà ce qui s’est produit cette année : se séparer de Ferrero et engager un autre entraîneur. Ils convoitaient Andy Murray », révélait récemment le journaliste espagnol José Moron, rédacteur en chef de Punto de Break.
Interrogé par nos confrères de Clay Tennis, l’entourage de Juan Carlos Ferrero a réagi à cette rumeur.
« Nous n’en savons rien, en tout cas, ce n’est pas à nous de l’expliquer », a répondu un proche de l’entraîneur espagnol.
Carlos Alcaraz ne s’est toujours pas exprimé publiquement depuis la fin de sa collaboration avec Ferrero.
La prochaine conférence de presse du numéro 1 mondial, qui commencera officiellement sa saison à l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février), sera extrêmement attendue.
Publié le samedi 3 janvier 2026 à 12:20