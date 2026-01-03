« L’an dernier, l’entourage d’Alcaraz envi­sa­geait déjà ce qui s’est produit cette année : se séparer de Ferrero et engager un autre entraî­neur. Ils convoi­taient Andy Murray », révé­lait récem­ment le jour­na­liste espa­gnol José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break.

Interrogé par nos confrères de Clay Tennis, l’en­tou­rage de Juan Carlos Ferrero a réagi à cette rumeur.

« Nous n’en savons rien, en tout cas, ce n’est pas à nous de l’ex­pli­quer », a répondu un proche de l’en­traî­neur espagnol.

Carlos Alcaraz ne s’est toujours pas exprimé publi­que­ment depuis la fin de sa colla­bo­ra­tion avec Ferrero.

La prochaine confé­rence de presse du numéro 1 mondial, qui commen­cera offi­ciel­le­ment sa saison à l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février), sera extrê­me­ment attendue.