Alors que l’ATP envisagerait une réforme laissant moins de place au double, avec notamment une baisse des prize money, Reilly Opelka en a profité pour lancer une nouvelle pique aux spécialistes de la discipline.
« Le problème, ce n’est pas le double… ce sont les joueurs de double, à l’exception de Granollers, Zeballos et Roger‐Vasselin », a écrit le géant américain, en conflit ouvert avec les joueurs de double depuis plusieurs années.
Henry Patten, numéro 1 mondial de la spécialité, n’a pas tardé à répliquer en publiant une photo d’un match de simple d’Opelka disputé dans un stade quasiment vide.
Henry Patten, experto doblista, respondió a Opelka con una foto de un partido suyo de individuales con el estadio casi vacío.— José Morón (@jmgmoron) July 5, 2026
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Ambiance…
Publié le dimanche 5 juillet 2026 à 10:29