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Le clash entre Opelka et le numéro 1 mondial en double : « Le problème, ce sont les joueurs de double, à l’ex­cep­tion de ces trois noms »

Par
Baptiste Mulatier
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Alors que l’ATP envi­sa­ge­rait une réforme lais­sant moins de place au double, avec notam­ment une baisse des prize money, Reilly Opelka en a profité pour lancer une nouvelle pique aux spécia­listes de la discipline.

« Le problème, ce n’est pas le double… ce sont les joueurs de double, à l’ex­cep­tion de Granollers, Zeballos et Roger‐Vasselin », a écrit le géant améri­cain, en conflit ouvert avec les joueurs de double depuis plusieurs années.

Henry Patten, numéro 1 mondial de la spécia­lité, n’a pas tardé à répli­quer en publiant une photo d’un match de simple d’Opelka disputé dans un stade quasi­ment vide.

Ambiance…

Publié le dimanche 5 juillet 2026 à 10:29

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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