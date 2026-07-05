Alors que l’ATP envi­sa­ge­rait une réforme lais­sant moins de place au double, avec notam­ment une baisse des prize money, Reilly Opelka en a profité pour lancer une nouvelle pique aux spécia­listes de la discipline.

« Le problème, ce n’est pas le double… ce sont les joueurs de double, à l’ex­cep­tion de Granollers, Zeballos et Roger‐Vasselin », a écrit le géant améri­cain, en conflit ouvert avec les joueurs de double depuis plusieurs années.

Henry Patten, numéro 1 mondial de la spécia­lité, n’a pas tardé à répli­quer en publiant une photo d’un match de simple d’Opelka disputé dans un stade quasi­ment vide.

Henry Patten, experto doblista, respondió a Opelka con una foto de un partido suyo de indi­vi­duales con el estadio casi vacío.



🫢🫢🫢🫢🫢🫢🫢🫢🫢🫢 https://t.co/SD1zjvzw0t pic.twitter.com/gTAiiTYFzF — José Morón (@jmgmoron) July 5, 2026

Ambiance…