Suite à son annonce de la suspension du circuit jusqu’au lundi 8 juin, l’ATP avait décidé également du gel du classement. L’instance internationale a publié le classement du 16 mars qui restera en vigueur pendant cette période de suspension. Celui-ci se base sur celui du 9 mars en comptant les résultats des 52 dernières semaines, y compris les performances à Indian Wells 2019. Roger Federer, qui devait être absent jusqu’à juin en raison d’une opération du genou droit, y est le grand gagnant. Voici le Top 10 :

1/ Novak Djokovic (SER)

2/ Rafael Nadal (ESP)

3/ Dominic Thiem (AUT)

4/ Roger Federer (SUI)

5/ Daniil Medvedev (RUS)

6/ Stefanos Tsitsipas (GRE)

7/ Alexander Zverev (ALL)

8/ Matteo Berrettini (ITA)

9/ Gaël Monfils (FRA)

10/ David Goffin (BEL)

Le classement complet est disponible ici.

ATP has published the latest @FedEx ATP Rankings that will remain unchanged for entry purposes through the extended ATP Tour suspension period.

— ATP Tour (@atptour) March 19, 2020