L’ATP a fait une déclaration informant qu’elle maintiendra pour le moment le système de points de classement ATP des derniers mois, « dans le but de préserver les principes de mérite, de justice et de mobilité ». Pour les qualifications, les résultats des 24 derniers mois seront conservés au moins jusqu’au 1er mars, date à laquelle les décideurs se retrouveront pour choisir de conserver ou de revenir au système habituel de défense des points de la saison précédente.

Les 19 meilleurs résultats des 24 derniers mois seront pris en compte, empêchant qu’un résultat du même événement soit enregistré deux fois. Les ATP Finals seront la 20e épreuve à compter pour les joueurs ayant participé en 2019 et / ou en 2020. En plus de cela, l’ATP a annoncé qu’à partir de la saison prochaine la « Race to Turin » et « la Race to Milan » (Masters de la NextGen) reviendront. En 2020, cette « race » avait été annulée en raison de la pandémie et c’est le classement ATP, avec son nouveau système de notation, qui avait déterminé ces places.