À quoi va ressem­bler la fin de carrière de Stan Wawrinka ?

La ques­tion mérite d’être posée alors que le Suisse, qui aura 40 ans en mars prochain, réalise certai­ne­ment la pire saison de sa carrière avec un piètre bilan de seule­ment 5 victoires pour 12 défaites sur le circuit prin­cipal et surtout une préoc­cu­pante 234e place mondiale.

Malgré une brève éclaircie au premier tour des Jeux Olympiques de Paris où il a, selon ses dires, réalisé « son meilleur match de l’année », le triple vain­queur en Grand Chelem n’a pas remporté deux matchs de suite depuis plus d’un an lors­qu’il a atteint le troi­sième tour de l’US Open 2023.

S’il a long­temps exclu de mettre un terme à sa carrière, ses mots en confé­rence de presse après sa défaite au premier tour à Flushing Meadows le 28 août dernier laissent penser une réflexion diffé­rente à ce sujet.

Quoiqu’il en soit et quel que soit le moment, « Stan The Man » sortira par la grande porte et sera célébré à sa juste valeur, celle d’un immense cham­pion de notre sport.