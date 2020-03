Actuellement 62e mondial, Juan Ignacio Londero va bénéficier d’un conseiller de choix pour les prochaines semaines. L’Argentin de 26 ans va collaborer avec Sebastian Prieto, l’entraîneur de Juan Martin Del Potro, sur la rencontre de Coupe Davis et lors des Masters 1000 d’Indian Wells et de Miami. Juan Martin Del Potro a donné son accord et Prieto sera aux côtés de Londero jusqu’au retour sur les courts de JMDP.

Me confirma el manager de Juan Ignacio Lóndero que Sebastián Prieto va a estar colaborando con el Topo durante la Davis, IW y Miami. Pidió autorización a Del Potro y el tandilense se la dio, ya que todavía tienen un vínculo. Se extenderá hasta que JMDP intente el regreso — Danny Miche (@dannymiche) March 2, 2020